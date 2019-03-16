FKÖ, Gazze'deki zam karşıtı eylemlere destek verdi

Fetih, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi (El-Mubadera) ve Halk Partisi, Gazze'de düzenledikleri toplantının ardından ortak yazılı açıklama yaparak zam karşıtı eylemlere destek verdiklerini duyurdu.

Açıklamada, Gazze'de yaşanan krizin sebebinin, İsrail'in uyguladığı işgal ile Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlük olduğu, Gazze'deki yetkililerin vergileri artırması ve bunların tahsilinde yeni usuller icat etmesinin durumu daha da kötüleştirdiği ifade edildi.

Barışçıl gösteri düzenleme hakkına saygı duyulduğu ve fiyat artışlarına karşı yapılan gösterilere destek verildiği ifade edilen açıklamada, Gazze'deki emniyet güçlerinin göstericilere yönelik saldırısı kınandı.

Hamas'a, güvenlik güçlerini sokaklardan çekme ve son gösterilerde gözaltına alınanları serbest bırakma çağrısında bulunulurken, Gazze'deki yetkili makamlardan, tüketim malları için ortak fiyat belirlemesi ve bu işi tüccarlara bırakmaması istendi.

Açıklamada, Mısır'dan da Filistin uzlaşı sürecini yeniden başlatması ve Filistinli grupları bu konuyla ilgili başkent Kahire'de acil bir toplantıya çağırması talep edildi.

Dün İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Cibaliya ve Deyr el-Belah bölgesinde toplanan Filistinliler zamları protesto etmişti. (AA)