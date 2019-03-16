Direnişteki Zümrüt Gıda işçilerine EMEP’ten dayanışma ziyareti

Zümrüt Gıda’da direniş 6. gününde. Yağmura ve soğuğa rağmen fabrika önündeki direnişe devam eden işçiler, çadır önünde ve içinde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Emek Partisi (EMEP) ve Başpınar’daki başka fabrikalardan işçiler, direnişteki Zümrüt Gıda işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu. Ziyarete Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, İl Yöneticileri ve Emek Gençliği üyelerinin yanı sıra Başpınar Organize Sanayi’den işçiler yer aldı.

“SONUNA KADAR YANINIZDAYIZ”

Burada konuşan Türkmen, Antep’te gerçekleşen işçi direnişlerine atıfta bulunarak, “Ünaldı’da 20 bin işçi grev yaptı. Sanko’da, Gürteks’te, Güriplik’te ve başkaca birçok fabrikada işçi direnişleri, grevler oldu. Antep’te hakkını arayan, grev yapan işçi sayısı 50 binden fazla” dedi. Türkmen, geçmişte bir çok fabrikada da işçiler tazminatını alamadan kapı dışarı edildiğinde, davayı kazanmalarına rağmen alacaklarını senelerce alamadığına dikkat çekerek, “Bu yüzden sadece dava sonucunu beklemek değil, sizin burada hakkınızı aramanız, birlik olmanız çok önemli. Bizler de Emek Partisi olarak sonuna kadar yanınızda olacağız” diye konuştu.

“BİRLİĞİMİZİ ZAMANINDA SAĞLAMALIYIZ”

Başpınar’daki başka bir fabrikasından dayanışma ziyaretine gelen bir işçi ise “Birçok küçük işyerinde maaşlarını geç alan, hatta alamayan pek çok işçi arkadaşımız var. Bizde mesela maaşların geç ödenmesi durumu oldu. Biz de kapattık makineleri, sonra ocak maaşını yatırdılar. Bizim bu direnişlerden çıkaracağımız ders ilerde yine bir yerde çalışmaya başladığımızda bugün yaşadıklarımızı unutmadan, birliğimizi zamanında sağlamak olmalı” dedi.

“HAKLARIMIZI ALANA KADAR BURADAYIZ”

Direnişteki işçiler ise dayanışma ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Bizler bir an evvel haklarımızı almak istiyoruz. Hava şartları bizleri oldukça zorluyor. Ama buna rağmen başka fabrikalardan işçilerin de desteği ile hakkımızı aramaya devam ediyoruz. Haklarımızı alana kadar da buradayız. Emek Partisi’ne de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. (Antep/EVRENSEL)

Direnişteki Zümrüt Gıda işçileri: Eve ekmek götüremiyoruz

Antep’te direnişteki Zümrüt Gıda işçileri dayanışma bekliyor