Londra ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı yürüdü

İngiltere’nin başkenti Londra’da ‘Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü’ kapsamında yürüyüş düzenlendi. “Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk” kampanya grubu tarafından düzenlenen yürüyüşe başta sendikalar olmak üzere İşçi Partisi, kitle örgütleri ve mültecilerin katılımı kitlesel oldu.

Yürüyüş Londra’nın sembolik mekanlarından biri olan Hyde Park’ın yanı başındaki Park Lane’den başladı. Yapılan konuşmaların ardından, beş bin kişilik kortej Başbakanlık Konutuna yürüdü. İngiltere’nin dört bir yanından gelen eylemciler ırkçılığı, ayrımcılığı ve ırkçılığı besleyen kemer sıkma politikalarını sloganlarla protesto etti.

Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen faşist saldırının ertesi gününe denk gelen yürüyüşte, katliam lanetlenirken, Christchurch’te saldırıya maruz kalan kurbanların ailelerine destek mesajları verildi.

Her yıl binlerce mültecinin hayatına mal olan sınırlara, duvarlara ve Avrupa’nın göçmen karşıtı politikalarına da karşı çıkan eylemciler, yürüyüş boyunca attıkları sloganlarla İngiltere’de yaşayan göçmenlerle dayanışma duygularını ifade etti.

Fotoğraf: Evrensel

Soğuk havaya rağmen kitlesel bir katılımla düzenlenen yürüyüşe, İletişim İşçileri Sendikası yaklaşık 300 kişilik bir kortejle damga vururken; RMT, UNISON, UNITE, PCS, TSSA, GMB gibi sendiklar da pankart ve flamaları yürüyüşte yer aldı.

Siyonizim karşıtı Yahudilerin, İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn’e destek veren pankartlarla yer aldığı yürüyüşe, Latin Amerikalı göçmenler de kitlesel olarak katıldı.

Londra’nın yanı sıra aynı saatlerde Cardiff ve Glasgow’da da yürüyüşler düzenlendi. Her üç yürüyüşün bitiş noktasında, konuşmalar öncesi Christchurc’te katledilenler için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. (Londra/EVRENSEL)

Yeni Zelanda’da ayrımcılık yeni değil