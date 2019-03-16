İSİG Meclis Girişimi İzmir gönüllüleri bir araya geldi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Girişimi İzmir Bölgesi gönüllüleri 3. toplantısını gerçekleştirdi. İzmir Bölge İSİG sorunlarının konuşulduğu toplantıda, meclis girişimi gönüllüleri çalışmaları yaygınlaştırmak için neler yapılabilir sorusunu tartıştı.

Tepekule Kongre Merkezi'ndeki Karadeniz Salonunda bir araya gelen İzmir Bölgesi İSİG Meclis Girişimi Gönüllüleri 3. toplantıda, bir sonraki toplantıya kadar çalışmaları hızlandıracak çalışma gruplarının faaliyetlerine değindi.

Özellikle asbest sorununa değinilen toplantıda Aliağa'da yanık merkezinin kurulması ve meslek hastalıkları hastanesi için baskın olması gerekliliği vurgulandı. Harmandalı'da çöplük sorununundan Aydın ve Manisa'daki JES'lere yönelik, tarım işçileri ile göçmen işçilerin sorunlarına dek konuşulan toplantıda adım adım meclis oluşturmaya doğru kararlar alındı. Oluşturacakları Meclisi de 28 Nisan tarihinde kamuoyuna duyuracaklar. (İzmir/EVRENSEL)