Onur Hamzaoğlu: Kürt sorununun çözümü için müzakere gerekli

Diyarbakır Tabip Odası, Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülünü bu yıl Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’ya verdi. Ödül töreni öncesinde panelde konuşan Hamzoğlu, Kürt sorununun çözümü için, taraflar arasında karşılıklı ateşkesin sağlanması, müzakerelerin yeniden yapılması ve bir anlaşmanın olması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır Tabip Odası’nın bu yıl 24’üncüsünü düzenlediği Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödül töreni Sur’daki bir otelde yapıldı. Törende mesleklerinde 25’inci yılını dolduran doktorlara ödüller verildi. Ödül töreni öncesinde açılış konuşması yapıldı, panel düzenlendi. Törene, HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı ve Tabip Odası Başkanlığı da yapan Selçuk Mızraklı da katıldı.

Açılış konuşmasını Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Mehmet Şerif Demir yaptı. Demir, konuşmasına Halepçe Katliamında yaşamını yitirenleri anarak başladı. “Bu topraklarda inkar imha ve asimilasyon politikalardan kaynaklı savaş hiç eksik olmadı” diyen Demir, buna karşı barış mücadelesinin de eksik olmadığını belirtti. Savaşın daha da tırmandığı bir dönemden geçildiğini anlatan Demir şunları söyledi:

“Ekonomik krizin derinleştiği, ülkemizde ve bölgemizde savaş politikalarının devam ettiği bir dönemden geçiyoruz. İnşa edilen rejim, ülkemizi tek tip sesin egemen olduğu bir korku iklimine sürüklenmektedir. KHK’lerle yüz binlerce kamu emekçisinin haksız hukuksuz bir şekilde işinden, geleceğinden kopartılarak ihraç edildiği, akademisyenlerin kıyıma uğratıldığı, emeğe yönelik saldırıların yoğunlaştığı, basının ağır baskı ve sansür altında olduğu, hiç kimsenin kendini hukuksal güvencede görmediği antidemokratik uygulamaların artarak devam ettiği tarihin hiçbir döneminde görülmeyen olağanüstü bir süreci ne yazık ki hep beraber yaşanmaktayız.”

DTK Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in açlık grevinin 129’unca gününde olduğunu hatırlatan Demir, “Dün olduğu gibi bugün de yaşamdan yanayız ve sorunun insan yaşamını esas alan bir yerden çözümünden yanayız” dedi.

Tabipler Birliği’nin verdiği mücadeleden dolayı iktidarların baskılarına maruz kaldığını belirten Demir, “Bu yılki ödül sahibi; halk sağlığı uzmanı, bilim insanı, barış akademisyeni Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu. Ödüle layık görülen Onur hocamızı, içinden geçtiğimiz ve kötülüğün sıradanlaştığı bu dönemde barış ve demokrasi mücadelesindeki cesaretinden dolayı kutluyor, barış içerisinde bir ülke ve dünya umudumuzu büyüttükleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“ÖNLENEBİLİR BEBEK ÖLÜMLERİ İNSANI ÖFKELENDİRİYOR”

Açılış konuşmasın ardından Adem Avcıkar’ın yönettiği panele Pr. Dr. Onur Hamzoğlu ile TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Onur Hamzaoğlu barış, dostluk ve demokrasi başlıklarında sunumlarını yaptı. Halk sağlığında yaptığı çalışmalardan söz eden Hamazoğlu, çalışmalarında bebek ölümlerine ağırlık verdiğini söyledi ve “Önlenebilir bebek ölümleri insanı öfkelendiriyor” dedi. Türkiye’de önlenebilir bebek ölüm sayısında azalma yaşanırken, bölgeler arasında bu oranın artığına vurgu yapan Hamzoğlu, üniversitede görev yaptığı döneme ilişkin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Hamzaoğlu, halk sağlığı dersinin bu dönemde üniversitenin müfredatına sokabildiklerini söyledi.

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan akademisyenlere de değinen Hamzoğlu, akademisyenlerin yargılama sürecinde gerekli dayanışmayı görmemesini eleştirdi. Barışın savaştan sonra yerleşen bir kavram olduğunu da anlatan Hamzoğlu, barış kavramının suiistimal edilmek istendiğini ifade etti. Kürt sorununun çözümüne ilişkin de konuşan Hamzoğlu, ateşkes ve müzakere çağrısında bulundu.

Türkiye’de şu an burjuva demokrasinin de aranır bir durumda olduğunu hatırlatan Hamzoğlu, 31 yerel seçimlerini işaret ederek, seçim sonuçlarının bir umut olabileceğini söyledi.

TBB SAVAŞA KARŞI BARIŞI SAVUNDU

TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz ise TBB’nin mücadele tarihçesinden söz ederek, farklı düşüncelere karşın TBB’nin savaşa karşı barış mücadelesinde bütün farklı düşüncelerin birleştiğine dikkat çekti. TBB’nin farklı tarihlerde aldığı önemli kararlara da atıfta bulunan Yılmaz, AKP iktidarının meslek örgütlerine yönelik baskılarından da söz etti. Meslek örgütlerinin iktidarın politikaları doğrultusunda gerici ve faşist iktidarlar tarafından nasıl kullanılmak istendiğine dair örnekler veren Yılmaz, Türkiye’de iktidarın da benzer girişimler için baskı uyguladığını söyledi. Yılmaz, TBB’nin her koşulda savaşa karşı barışı talep ettiğine vurgu yaptı.

Panelin ardından mesleklerinde 25’inci yılını dolduran ve akademik unvan alan doktorlara plaketler verildi. Onur Hamzaoğlu’nun ödülünü Dr. Mahmut Ortakaya verdi. Tören çekilen toplu fotoğrafla son buldu. (DiyarbakırEVRENSEL)