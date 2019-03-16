16 Mart 2019 19:11

Hollandalı eğitim emekçileri ‘eğitime yatırım’ için greve çıktı

Hollandalı eğitim emekçileri, “eğitime yatırım” talebiyle başlattıkları eylem dizisi kapsamında 1 günlük greve çıktı.

Hollandalı eğitim emekçileri ‘eğitime yatırım’ için greve çıktı

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Nuri KARABULUIT
    Amsterdam

    15 Mart Hollanda’da eğitim emekçilerinin grev günüydü. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim emekçilerinin “eğitime yatırım” talebiyle 11 Mart’ta başlattıkları eylem ve etkinliklere dün bir günlük grev ile devam etti.

    Eğitim grevi özellikle ilkokullarda etkili oldu. Genel Eğitim Sendikası AOB’nin yaptığı açıklamaya göre grevden dolayı Hollanda’da bulunan ilkokulların yarısı tamamen kapalı kaldı. 40’a yakın ortaokul ve lise de grev nedeniyle faaliyet göstermedi. Tamamen kapanmayan okullarda da dersler aksadı.

    Greve giden eğitim emekçileri, Den Haag kentinin Malieveld Meydanı’nda düzenlenen mitingde toplanarak, Hollanda parlementosu ve hükümetine seslerini duyurdu. Mitingin başlama saati yaklaştığında meydandaki kitlesellik de arttı. Mitinge katılımın 40 bin olduğu duyuruldu. Mitinge ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul ve üniversitelerden öğretmenler ve yardımcı elemanların yanı sıra çok sayıda veli de çocuklarıyla birlikte katıldı.

    Greve LSVB gibi öğrenci sendikalarının katılımı da dikkat çekti. Sosyalist Parti’ye bağlı gençlik örgütü ROOD ve Komünist Parti’ye bağlı gençlik örgütü CJB de mitingde dikkat çekti.

    Almanya’dan Eğitim Emekçileri Sendikası (GEW) da Hollandalı meslektaşlarıyla dayanışmak amacıyla mitingde yer aldı.

    Mitingde emekçiler “Eğitime Yatırım”, “Öğretmen Kızgın”, “Tıka basa dolu sınıflar istemiyoruz”, “Öğrenciler Yorgun”, “Öğretmen sevinçliyse, biz de sevinçliyiz”, “Öğretmen-veli omuz omuza”, “Greve gitmek gümüş ise, ders vermek altındır”, “Slob (eğitim bakanının adı) bizi yıkımdan kurtar”, “Öğrenmeye gücüm kalmadı”, “Borçlanma sistemine son”, “Uzun tatil mi? Fazla mesai saatlerimi alırım”, “Sınıfta daha fazla el”, “Slob dikkat et” ve “Eğitimden kısmak, kalıcı yaralar bırakır” gibi slogan ve pankartlarla taleplerini dile getirdi.

    Zaandam kentinde öğretmen yetersizliğinden dolayı haftada 4 günlük eğitime geçen Tamarinde ilkokulundan bir veli çocuklarla birlikte kürsüye çıkarak kısa bir konuşma yaptı:

    “Öğretmen açığı devam ediyor ve artık esneme payı kalmadı. Sizler öğretmenler olarak daha iyisini hak ediyorsunuz. Bu Eğitim Bakanı Slob’un kulağına küpe olmalıdır.”

    Amsterdam Üniversitesi’nde (UVA) öğretim görevlisi ve aynı zamanda üniversitelerde eylemlerin başlamasına öncülük eden Rens Bod ise “İlk defa üniversiteler de ülkesel bir grevde yer alıyor. İş yoğunluğundan dolayı istenilen kaliteyi veremiyoruz. Bin öğrenciye bir öğretim görevlisi düşüyor. Ve hükümet kısıtlamalara devam ediyor. Bu hükümet eğitimi sevmiyor. Öğrencilere istenileni verebilmemiz için üniversiteler olarak 1 milyara ihtiyacımız var. Kısıtlamalara son verilmelidir. Bu hükümet gitmelidir. Onun için 20 Mart seçimlerinde doğru partiyi seçin” dedi.

    Ülkesel Öğrenciler Sendikası (LSVB) Başkanı Carline van Breugel da şunları söyledi:

    “Kısıtlamaları kabul etmiyoruz, hocalarımızın iş yoğunluğu altında ezilmesini kabul etmiyoruz. Öğrencilerin eğitim bursu yerine borçlanmalarını kabul etmiyoruz. Rutte hükümeti öğrencileri borç yükü altına sokuyor. Onun için eğitime yatırım yapılmasını talep ediyoruz.”

    Diğer bir konuşmacı da FNV Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Han Busker idi:

    “Geçtiğimiz Pazar günü 40 bin kişiyle iklim için yürüdük. Bugün burada 40 binden fazla kişiyle eğitime yatırım yapılmasını talep etmek üzere bir aradayız. Önümüzdeki Pazartesi günü Hollanda’nın değişik kentlerinde emeklilik hakkının budanmasına karşı eylemler yapacağız. Sosyal bir Hollanda için yapıyoruz bunları. Geleceğimiz için yapıyoruz. Ciddiyiz ve hükümet bütün bunları dikkate almak zorundadır. Bir şey yapmamak olmaz. Öğretmen açığının giderilmesi için eğitime yatırım yapılmalıdır.”

    Mitinge son konuşmayı Genel Eğitim Sendikası (AOB) Başkanı Liesbeth Verheggen yaptı. Grev ve mitingle hükümete önemli bir mesaj verdiklerini söyleyen Verheggen, devam eden TİS görüşmelerinde bir sonuç almazlarsa mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

    Hollanda’da eğitim emekçilerinden hükümete ültimatom

    Hollanda’da eğitim emekçilerinden hükümete ültimatom

    Hollanda’da hareketli dönem: Emek ve öğrenci hareketi yükseliyor

    Hollanda’da hareketli dönem: Emek ve öğrenci hareketi yükseliyor

    Hollanda'da üniversitelerdeki bütçe kesintileri protesto edildi

    Hollanda'da üniversitelerdeki bütçe kesintileri protesto edildi

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Servisçilerden ‘plaka tahdidi’ eylemi
    SONRAKİ HABER

    FKÖ, Gazze'deki zam karşıtı eylemlere destek verdi
    YAZARLAR
    İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Emek mücadelesi kıpır kıpır

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Türkiye böyle işsizlik görmedi

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    8 Mart mit mi tarih mi?

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Newroz yaklaşırken...

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Seçim propagandası böyle yapılmamalı

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    AB telif yönetmeliğinde sona gelirken…

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Madalyonun öteki yüzü
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    FKÖ, Gazze'deki zam karşıtı eylemlere destek verdi
    FKÖ, Gazze'deki zam karşıtı eylemlere destek verdi

    Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki gruplar, Gazze'de zamlara karşı yapılan eylemlere destek verdiğini açıkladı.

    TMMOB Kocaeli İKK: Kentin sakini değil, sahibi olmak istiyoruz
    TMMOB Kocaeli İKK: Kentin sakini değil, sahibi olmak istiyoruz

    TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, basın toplantısı düzenleyerek yerel yönetimlere ilişkin seçim bildirgesini yayımladı.

    Direnişteki Zümrüt Gıda işçilerine EMEP’ten dayanışma ziyareti
    Direnişteki Zümrüt Gıda işçilerine EMEP’ten dayanışma ziyareti

    Emek Partisi ve Başpınar’daki çeşitli fabrikalardan işçiler, alacakları için direnen Zümrüt Gıda işçilerini ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Sarı Yelekliler: Sağır ve dinlemek istemeyen bir hükümet var
    Sarı Yelekliler: Sağır ve dinlemek istemeyen bir hükümet var

    Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron'un istifası talebiyle 4 aydır eylem yapan Sarı Yeleklilerin eylemine polis biber gazı ve tazyikli suyla saldırdı.

    Londra ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı yürüdü
    Londra ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı yürüdü

    Londra'da ‘Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü’ dolayısıyla ırkçılığa karşı kitlesel yürüyüş gerçekleştirildi.

    GÜNCELLENDİ
    Gençler her yerde haykırdı: Buradayız, çünkü geleceğimizi çaldınız
    Gençler her yerde haykırdı: Buradayız, çünkü geleceğimizi çaldınız

    Dünyanın 1700 kentinde gençler iklim için sokağa çıktı, ‘geleceğimizi çaldınız’ dedikleri politikacılara seslendi: Yalan söylemeyin, bir şeyler yapın!

    Onur Hamzaoğlu: Kürt sorununun çözümü için müzakere gerekli
    Onur Hamzaoğlu: Kürt sorununun çözümü için müzakere gerekli

    Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Diyarbakır Tabip Odası tarafından verilen Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülüne layık görüldü.

    Hollandalı eğitim emekçileri ‘eğitime yatırım’ için greve çıktı
    Hollandalı eğitim emekçileri ‘eğitime yatırım’ için greve çıktı

    Hollandalı eğitim emekçileri, “eğitime yatırım” talebiyle başlattıkları eylem dizisi kapsamında 1 günlük greve çıktı.

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    Pelin Ünker tehdit altında bulunan gazeteciler listesinde
    Pelin Ünker tehdit altında bulunan gazeteciler listesinde
    İYİ Parti Adayı Emre Kınay'ın da rol aldığı Vurgun erken final yaptı
    İYİ Parti Adayı Emre Kınay'ın da rol aldığı Vurgun erken final yaptı
    O Ses Türkiye birincisi Ferat Üngür gözaltına alındı
    O Ses Türkiye birincisi Ferat Üngür gözaltına alındı
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
    Biyokütle enerji santralinde  durdurma kararı
    Biyokütle enerji santralinde  durdurma kararı

    Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde yapılması planlanan biyokütle enerji santrali için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

    Dersim’de Devrimci Güçbirliği adayları kadınlarla buluştu
    Dersim’de Devrimci Güçbirliği adayları kadınlarla buluştu

    Yenigün Kadın Derneği Dersim'de Devrimci Güçbirliği'ne destek için kadın buluşması gerçekleştirdi.

    Şuayyip Çetin: Görevleri rant olanlar halkımızı sanata aç bırakıyor
    Şuayyip Çetin: Görevleri rant olanlar halkımızı sanata aç bırakıyor

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, tiyatro emekçilerini ziyaret etti.

    Gençlerden Reyhan Başaran’a: Keşke ülkenin başına gelseniz
    Gençlerden Reyhan Başaran’a: Keşke ülkenin başına gelseniz

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Adayı Reyhan Başaran kendisine sosyal medyadan ulaşan gençlerle buluştu.

    Tuzlalı bir işçi: Bizi bizden daha iyi kim temsil edebilir?
    Tuzlalı bir işçi: Bizi bizden daha iyi kim temsil edebilir?

    Seçime sayılı günler kala Tuzla Belediye Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan, işçi emekçilere ev ziyaretlerini sürdürüyor.

    Tayaş Gıda’da sendika düşmanlığı devam ediyor
    Tayaş Gıda’da sendika düşmanlığı devam ediyor

    Sendikalaşma mücadelesi veren Tayaş Gıda işçileri, fabrikada yaşanan baskı ve yıldırma politikalarını anlattı.

    Ezan çarpıtmasına tepki: Kadınların yan yana gelişi korkutuyor
    Ezan çarpıtmasına tepki: Kadınların yan yana gelişi korkutuyor

    “Kadınlar ezanı protesto etti” çarpıtmasına tepki gösteren Ankara Kadın Platformu, "Kadınların yan yana gelişi iktidarı korkutuyor" açıklaması yaptı.

    "Buca'daki demokratik-halkçı belediyecilik çalışması bile kazanımdır"
    "Buca'daki demokratik-halkçı belediyecilik çalışması bile kazanımdır"

    İzmir Buca’dan bir metal işçisi yaklaşan yerel seçimleri yazdı.

    3. Havalimanı işçilerinin 20 Mart'taki duruşmasına çağrı yapıldı
    3. Havalimanı işçilerinin 20 Mart'taki duruşmasına çağrı yapıldı

    Üçüncü Havalimanı İşçileriyle Dayanışma Platformu, 20 Mart’ta görülecek davaya katılım çağrısı yaptı.

    Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince savcıyı değiştirdiler
    Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince savcıyı değiştirdiler

    Hakkındaki iddialara bir kez daha yanıt veren Mansur Yavaş, adaylığı kesinleşince savcıyı değiştirerek kapanan dosyayı tekrar açtıklarını söyledi.

    Aliağa'da ölümlü iş kazaları 8 yılda 3 kat arttı
    Aliağa'da ölümlü iş kazaları 8 yılda 3 kat arttı

    İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği, Aliağa bölgesinde son dokuz yıla ait ölümlü iş kazaları araştırma ve istatistiklerini açıkladı.

    Yeni Zelanda saldırganı Brenton Harrison Tarrant kimdir?
    Yeni Zelanda saldırganı Brenton Harrison Tarrant kimdir?

    Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur (Al Noor) ve Linwood camilerine yönelik saldırıların baş zanlısı Brenton Harrison Tarrant kimdir?

    EYT’liler yarın Maltepe'de düzenlenecek mitingde buluşacak
    EYT’liler yarın Maltepe'de düzenlenecek mitingde buluşacak

    Daha önce kitlesel toplantılarla gündeme gelen EYT'liler yarın talepleriyle İstanbul Maltepe'de miting düzenleyecek.

    Cumartesi Anneleri 26 yıl önce kaybedilen Ali Kırlangıçlı’yı sordu
    Cumartesi Anneleri 26 yıl önce kaybedilen Ali Kırlangıçlı’yı sordu

    Cumartesi Anneleri 729. hafta eyleminde, 7 Mart 1993’te zorla kaybedilen Ali Kırlangıçlı’nın akıbetini sordu. 

    Irak'ın kuzeyinde çatışma: 2 asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralı
    Irak'ın kuzeyinde çatışma: 2 asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralı

    Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralandı.

    Yeni Zelanda’da ayrımcılık yeni değil
    Yeni Zelanda’da ayrımcılık yeni değil

    Katliamın yaşandığı Christchurch kentinde yaşayan Yağmur Habora, saldırının ülkeye etkisini yazdı; yanıtlanması gereken sorulara dikkat çekti.