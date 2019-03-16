Hollandalı eğitim emekçileri ‘eğitime yatırım’ için greve çıktı

Nuri KARABULUIT

Amsterdam

15 Mart Hollanda’da eğitim emekçilerinin grev günüydü. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim emekçilerinin “eğitime yatırım” talebiyle 11 Mart’ta başlattıkları eylem ve etkinliklere dün bir günlük grev ile devam etti.

Eğitim grevi özellikle ilkokullarda etkili oldu. Genel Eğitim Sendikası AOB’nin yaptığı açıklamaya göre grevden dolayı Hollanda’da bulunan ilkokulların yarısı tamamen kapalı kaldı. 40’a yakın ortaokul ve lise de grev nedeniyle faaliyet göstermedi. Tamamen kapanmayan okullarda da dersler aksadı.

Greve giden eğitim emekçileri, Den Haag kentinin Malieveld Meydanı’nda düzenlenen mitingde toplanarak, Hollanda parlementosu ve hükümetine seslerini duyurdu. Mitingin başlama saati yaklaştığında meydandaki kitlesellik de arttı. Mitinge katılımın 40 bin olduğu duyuruldu. Mitinge ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul ve üniversitelerden öğretmenler ve yardımcı elemanların yanı sıra çok sayıda veli de çocuklarıyla birlikte katıldı.

Greve LSVB gibi öğrenci sendikalarının katılımı da dikkat çekti. Sosyalist Parti’ye bağlı gençlik örgütü ROOD ve Komünist Parti’ye bağlı gençlik örgütü CJB de mitingde dikkat çekti.

Almanya’dan Eğitim Emekçileri Sendikası (GEW) da Hollandalı meslektaşlarıyla dayanışmak amacıyla mitingde yer aldı.

Mitingde emekçiler “Eğitime Yatırım”, “Öğretmen Kızgın”, “Tıka basa dolu sınıflar istemiyoruz”, “Öğrenciler Yorgun”, “Öğretmen sevinçliyse, biz de sevinçliyiz”, “Öğretmen-veli omuz omuza”, “Greve gitmek gümüş ise, ders vermek altındır”, “Slob (eğitim bakanının adı) bizi yıkımdan kurtar”, “Öğrenmeye gücüm kalmadı”, “Borçlanma sistemine son”, “Uzun tatil mi? Fazla mesai saatlerimi alırım”, “Sınıfta daha fazla el”, “Slob dikkat et” ve “Eğitimden kısmak, kalıcı yaralar bırakır” gibi slogan ve pankartlarla taleplerini dile getirdi.

Zaandam kentinde öğretmen yetersizliğinden dolayı haftada 4 günlük eğitime geçen Tamarinde ilkokulundan bir veli çocuklarla birlikte kürsüye çıkarak kısa bir konuşma yaptı:

“Öğretmen açığı devam ediyor ve artık esneme payı kalmadı. Sizler öğretmenler olarak daha iyisini hak ediyorsunuz. Bu Eğitim Bakanı Slob’un kulağına küpe olmalıdır.”

Amsterdam Üniversitesi’nde (UVA) öğretim görevlisi ve aynı zamanda üniversitelerde eylemlerin başlamasına öncülük eden Rens Bod ise “İlk defa üniversiteler de ülkesel bir grevde yer alıyor. İş yoğunluğundan dolayı istenilen kaliteyi veremiyoruz. Bin öğrenciye bir öğretim görevlisi düşüyor. Ve hükümet kısıtlamalara devam ediyor. Bu hükümet eğitimi sevmiyor. Öğrencilere istenileni verebilmemiz için üniversiteler olarak 1 milyara ihtiyacımız var. Kısıtlamalara son verilmelidir. Bu hükümet gitmelidir. Onun için 20 Mart seçimlerinde doğru partiyi seçin” dedi.

Ülkesel Öğrenciler Sendikası (LSVB) Başkanı Carline van Breugel da şunları söyledi:

“Kısıtlamaları kabul etmiyoruz, hocalarımızın iş yoğunluğu altında ezilmesini kabul etmiyoruz. Öğrencilerin eğitim bursu yerine borçlanmalarını kabul etmiyoruz. Rutte hükümeti öğrencileri borç yükü altına sokuyor. Onun için eğitime yatırım yapılmasını talep ediyoruz.”

Diğer bir konuşmacı da FNV Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Han Busker idi:

“Geçtiğimiz Pazar günü 40 bin kişiyle iklim için yürüdük. Bugün burada 40 binden fazla kişiyle eğitime yatırım yapılmasını talep etmek üzere bir aradayız. Önümüzdeki Pazartesi günü Hollanda’nın değişik kentlerinde emeklilik hakkının budanmasına karşı eylemler yapacağız. Sosyal bir Hollanda için yapıyoruz bunları. Geleceğimiz için yapıyoruz. Ciddiyiz ve hükümet bütün bunları dikkate almak zorundadır. Bir şey yapmamak olmaz. Öğretmen açığının giderilmesi için eğitime yatırım yapılmalıdır.”

Mitinge son konuşmayı Genel Eğitim Sendikası (AOB) Başkanı Liesbeth Verheggen yaptı. Grev ve mitingle hükümete önemli bir mesaj verdiklerini söyleyen Verheggen, devam eden TİS görüşmelerinde bir sonuç almazlarsa mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Hollanda’da eğitim emekçilerinden hükümete ültimatom

Hollanda’da hareketli dönem: Emek ve öğrenci hareketi yükseliyor