Maltepe Adayı Mustafa Öcal: Başka bir belediyecilik mümkün

Maltepe Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Adayı Mustafa Öcal’ın çalışmaları devam ediyor. Emek Partisi’nin desteklediği Öcal’ın çalışmaları Maltepe’de özellikle Belediye emekçileri ve emekçilerin oturduğu semtlerde yoğunlaşıyor. Belediye işçileri ile toplantılar yapan Öcal, ev gezilerine de devam etti. Belediyede yaşanan sorunların tartışıldığı toplantılara ekonomik kriz gündemi damgasını vurdu.

Öcal, Genel-İş üyesi Belediye işçilerinin Belediye merkez binası önündeki yaptığı toplu sözleşme eylemi sonrası değişik belediye birimlerinde işçilerle toplantılar yaptı. Toplantılara katılan işçilerle “Nasıl bir belediyecilik”, “Halkçı belediyecilik nedir?”, “Halk meclisleri nasıl oluşturulacak?” gibi konular tartışıldı.

Öcal daha sonra ise Gülsuyu ve Gülensu Mahallelerinde ev ev gezdi. Ekonomik taleplerin ve krizin gündeme geldiği ev gezmelerinde halkçı Belediyecilik konuları tartışıldı, bağımsız adayımıza destek istendi.

Öcal Maltepe’de yöre dernekleri ile de bir araya gelerek yerel seçimleri, nasıl bir kent kurulması gerektiğini tartıştı. (Maltepe/EVRENSEL)