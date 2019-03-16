CHP’li Ömer Fethi Gürer: TRT, iktidarın borazanı gibi çalışıyor

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TRT’de yüksek maaşlı çalışanlar, yüksek miktarda paralara karşılık satın alındığı halde yayınlanmayan dış yapımlarla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yazılı soru önergesi verdi. Gürer, önergesinde, “TRT Genel Müdürlüğünde müdür, memur, sözleşmeli, danışman, işçi ve taşeron olarak çalışanların dağılımı nedir? 2006- 2018 yılı arası kurumca bedeli ödenerek yaptırılıp satın alınan ancak gösterilmeyen kaç yayın vardır?” sorularını yöneltti.

Önergeyi yanıtlayan Oktay, 5 bin 57 personelin görev yaptığını, 246 personelin ise özel hukuk hükümlerine göreve görev yaptığını bildirdi. Gürer, “TRT iktidarın borazanı gibi yayın yapıyor. Yeterli kadro ve donanıma sahip TRT, neden kurum dışı program alımı yapar anlamak mümkün değil” şeklinde konuştu. (MEDYA SERVİSİ)