Biyokütle enerji santralinde  durdurma kararı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı 300 günlerce nöbet tutan köylülerin istediği oldu. Santralin iptali için açılan 3 davadan ilkinde karar çıktı. Mahkeme, Bursa İl Toprak Koruma Kurulunun santralin kurulması için tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanılmasına onay veren kararını oy birliğiyle durdurdu.

Büyükorhan ilçesi Karaağız köyünde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan köylüler, yaklaşık 300 gündür şantiye alanında nöbet tutarak inşaata başlanmasına hem engel oldu hem de hukuk mücadelesi verdiler.

TARIM ARAZİSİ VURGUSU

Bursa İdare Mahkemesi, Toprak Koruma Kurulunun santrale onay veren kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında, santral kurulmak istenen alanın çevresinde köyün tarım yapılabilen arazilerinin olduğuna dikkat çekerek, Karaağız köyündeki tarım arazilerinin kısıtlı oluşundan bahsedildi. Bu nedenle de söz konusu arazilerin tek başına değerlendirilmesinin Toprak Koruma Kanunu'na aykırı olduğu vurgulanan kararda bölgenin ekolojik tarım, organik tarım, iyi tarım sertifikalı üretim ve eko turizm potansiyeli olduğu anlatıldı. Köydeki kısıtlı su kaynaklarına dikkat çeken kararda, yöre halkının tek geçim kaynağının tarım ve hayvancılık faaliyetleri olduğu da anımsatıldı. Mahkeme, tüm bu ayrıntıların değerlendirilmesinin ve araştırmasının yapılmadığını vurgulayarak, söz konusu arazilerin tarım dışına çıkarılma kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca santralin kurulması durumunda kaybedilen tarım alanlarının geri kazanımının mümkün olamayacağını vurgulayan mahkeme, "Telafisi güç zararların doğacağı açıktır" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararı üzerine Bursa Tabip Odası, bu yıl haklı mücadelelerini sürdüren Karaağızlılara 'Yılın Çevre Ödülü'nü verdi. (Bursa/DHA)