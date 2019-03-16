Dersim’de Devrimci Güçbirliği adayları kadınlarla buluştu

Dersim'de Devrimci Güçbirliği'ne destek sunan Yenigün Kadın Derneği seçim çalışmalarına kadınlarla gerçekleştirdikleri buluşmalarla devam ediyor.

Güçbirliği'nin daha çok kadın adayı göstermesinden dolayı Güçbirliğini destekleme tutumu alan Yenigün Kadın Derneği, Atatürk Mahallesi'nde kadın toplantısı yaptı.

Toplantıya Dersim Belediyesi Eş Başkan Adayı Nurşat Yeşil, İl Genel Meclis üyesi Adayı Derman Tarancı ve Yenigün Kadın Derneği Başkanı Fidan Demir de katıldı.

Yapılan konuşmalarda kadınlara yönelik istihdamın olması, ücretsiz kreş gibi kadınları sosyal yaşamın parçası haline getirecek işlerin daha fazla yapılması gerekliliği vurgulandı.

Toplantıda söz alan Eş Başkan Adayı Nurşat Yeşil, kadınların sorunlarının kadınlarla birlikte çözüleceğini söyleyip "Her sorunun üstesinden beraber geleceğiz. Geleceğimizi, yaptığımız her şeyin kararını sizlerle birlikte alacağız" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

İl Genel Meclis Üyesi Adayı Derman Tarancı, geçmişte adımı atılan ancak kayyımdan dolayı sekteye uğrayan halk meclislerini hayata geçireceklerini belirterek "Hem kendimizi hem de kentimizi halkçı bir tutumla yöneteceğiz. Bu kentin kadınları, bu kenti güzelleştirecektir" dedi.

Yenigün Kadın Derneği Başkanı Fidan Demir, "Biz kadınlar istersek üstesinden gelemeyeceğimiz iş yok. Sorunlarımızı sadece seçim dönemi için konuşmayalım her günü kadınlar için mücadele günü yapalım. Ama bu seçim kentteki kadınların sorunlarının çözümü için oldukça önemli. Bu seçimde taraf olmalıyız” dedi. (Dersim/EVRENSEL)

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