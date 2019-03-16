Şuayyip Çetin: Görevleri rant olanlar halkımızı sanata aç bırakıyor

Hasan AKBAŞ

Balıkesir

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şuayyip Çetin, Ayvalık’ta Sanat Fabrikası’nı ziyaret ederek tiyatrocularla bir araya geldi. Sanat Fabrikasında tiyatro oyuncuları ile bir araya gelen Çetin, “Burası Ayvalık’ta kültür sanat merkezi olarak yer alan tek tiyatro salonu olanı ve kısıtlı imkanlarıyla dostlarımız emek veriyor. Tiyatro salonlarının işlevsiz, sadece toplantı salonlarına dönüştürüldüğü bugünlerde bu her şeye rağmen bu çabayı gösterenleri kutluyoruz” dedi.

‘KENTLERDE KÜLTÜR SANAT EVLERİ YOK DENİLECEK HALE GETİRİLDİ’

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllık bütçesinin 1 milyarı aştığını ifade eden Çetin, “Bu rakamın yüzde 90’ı ihaleler eliyle yandaşlara adeta pay ediliyor. Kentlerde bilim, kültür, sanat merkezleri yok denilecek hale geldi. İnsanlar sanatla buluşamıyor. 900 milyonluk bir bütçeyle kaç sanat merkezi kurulur. Ancak görevleri rant olanların böyle dertleri olmadığından halkımız bu konuda da aç bırakılıyor. Toplantı salonları olarak kullanılan değil, kültürün sanatın üretildiği salonlar, kültür sanat evlerini birlikte kuralım” dedi. Ziyarete ilişkin tiyatro oyuncuları Çetin’e teşekkür etti. İlk defa bir belediye başkan adayının bu konuda ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek teşekkür etti. Çetin ziyaretin ardından tiyatrocuların yeni oyunu “Hamlet Efendi’nin prova gösterimini oyuncuların yakınları ile birlikte izledi. (Balıkesir/EVRENSEL)

Balıkesir Adayı Şuayyip Çetin seçim çalışmasını Bandırma'da sürdürdü

Balıkesir Adayı Şuayyip Çetin Yörük köylerini ziyaret etti

Balıkesir Bağımsız Adayı Çetin, Burhaniye'nin köylerini ziyaret etti