Gençlerden Reyhan Başaran’a: Keşke ülkenin başına gelseniz

Emek Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, kendisiyle sosyal medya üzerinden iletişime geçen Melike ve Gizem ile buluştu. Kartepe'de Çelik Halat fabrikası önünde işçilere el ilanlarını ulaştıran Başaran, İzmit Gültepe ve Tüysüzler Mahallelerinde ev toplantıları gerçekleştirdi, kahvehaneleri gezdi.

'KEŞKE ÜLKENİN BAŞINA GELSENİZ'

Sosyal medya üzerinden iletişime geçen Melike, gençlere her alanda fırsat verilmesi gerektiğini düşünüyor. "Keşke ülkenin başına gelseniz" dediği Başaran için Melike, "Bizim duymamız gerekenleri söylemeniz, kendi emeğinizle mücadele etmeniz çok değerli. Sosyal medyadan gördüm, takip ettim başından beri. En son mesaj atayım dedim, dönüş yaptınız. Belsa'nın önünde çay dağıtmakla değil, sizin bu yaptığınız gibi insan kazanılır" diye konuştu. Elinden geldiğince kendisinin de farkındalık yarattığını söyleyen Melike, "Babamı ihraç ettiler benim de, her şeyin farkındayım. Gençlere her alanda fırsat verilmeli diye düşünüyorum. Keşke ülkenin başına gelseniz" dedi.

'SİZ ÇOK FARKLISINIZ'

Buluşmada konuşan Gizem ise, "Sizinle karşılaşmayı çok istedik, mesajımıza dönmeniz çok sevindik. Enerjinize hayran kaldım, herkese ulaşmak istiyorsunuz" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda yarı zamanlı çalıştığını belirten Gizem, "Fethiye Caddesi'nde diğer adayları da görüyorum. Mimiklerinden, hareketlerinden anlıyoruz amaçlarını onların ama siz çok farklısınız. Seçim şarkınızı çok beğendik. Belediyeler, diğer kurumlar kendi gençlik merkezlerini kurmuş durumda. Oralar herkese hitap etmiyor, gençlerin gidebileceği, bir şeyler yapabileceği yerler değil. Böyle herkesin kendini ifade edebileceği, daha özgür yerler istiyoruz" dedi.

'GENÇLER HER ALANDA SÖZÜNÜ SÖYLEMELİ'

Gençlere özel önem verdiklerini söyleyen Başaran, "Umudumuzu kaybetmeden, yan yana gelerek mücadele etmekten başka şansımız yok. Bizim çalışmamız da kendi içimizde büyüttüğümüz bir şey. Herkesime ulaşmaya, yaşananları anlatmaya çalışıyoruz. Herkesin ayrı ayrı yapmaya çalıştığı, o gösterme, açıklama, anlatma işini birleştirmemiz gerekiyor. Hak bilincini yaymalıyız ve hakkımız olanı almak için yan yana gelerek, mücadele etmeliyiz. Sizin gibi gençler her alanda olmalı ve sözünü söylemeli" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

'BİRLİK OLMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK'

Sonrasında Kartepe'de bulunan Çelik Halat fabrikası önünde işçilerle buluşan Başaran, burada el ilanlarını işçilere ulaştırdı. İzmit Gültepe ve Tüysüzler mahallelerinde ev ziyaretleri ve kahvehane gezileri gerçekleştiren Başaran, yerel yönetim anlayışını buralarda da anlattı. Gültepe'de ev toplantısında konuşan Özcan isimli vatandaş, "İnsanlar zor durumda, bunun önüne geçmek gerekiyor. Yan yana gelmekten, birlik olmaktan başka çaremiz yok. 'Bu insanlardan bir şey olmaz' diyenlere kulak asmamak lazım, görevimiz olanları yapmamız lazım, bizim boş bıraktığımız yerleri onlar dolduruyor" ifadelerini kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)