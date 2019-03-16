Tuzlalı bir işçi: Bizi bizden daha iyi kim temsil edebilir?

Tuzla Belediye Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan’ın çalışmaları sürüyor. Seçime günler kala ev ziyaretlerine devam eden Doğan’a işçilerden destek var.

Aydınlı Mahallesi’nde özel sektörde çalışan Saliha Abla’nın evindeyiz. Saliha’nın eşi krizle birlikte işsiz kalmış eski bir Arçelik işçisi. 2 çocukları var. Ali Doğan’ı deri sanayi bölgesindeki ağır çalışma koşullarına karşı verilen sendikal mücadeleden de tanıdıklarını söyleyen Saliha abla, “Sandığa tereddütle gidecektik senin aday olduğunu bilmek içimizi rahatlattı, seçimde senin yanındayız” dedi.

“Bugün başımızı soktuğumuz bu evin temellerini o günkü Ali Doğan ve onun gibi arkadaşların desteğiyle birkaç günde el birliği ile yaptık” diyen Saliha abla ve eşi Ali Doğan’a destek olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyor.

“ALİ DOĞAN İŞÇİLERİN SESİDİR”

Bu kez ise MATA işçisi olan bir ailenin evindeyiz. Temel gündem ekonomi. Eşinin hiçbir hakkının verilmediğini söyleyen Sevda yaşadığı çaresizliği anlattı:

“Eşim yaşadığı iş kazasından sonra çalışamaz duruma geldi. Hamileydim, eşim çalışamıyordu, ben çalışamıyordum ve bir lokma ekmeğe muhtaç kaldım, karnımdakine ne verebilirdim ki. Çaresizliğin ve baskının yaratmış olduğu psikolojiyle gebeliğimi kendi imkanlarımla sonlandırmak istedim, denedim ama olmadı.” Sevda ekliyor: “Bizi bizden daha iyi kim temsil edebilir, Ali Doğan bizim sesimizdir, işçi sınıfının sesidir.” (İstanbul/EVRENSEL)

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