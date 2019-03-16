Kemalpaşa’da seçim sonuçlarını kentsel dönüşüm belirleyecek

Metehan UD

İzmir

İzmir’de AKP belediyesinin yönettiği Kemalpaşa’da seçim sonuçlarını adayların kentsel dönüşümle ilgili söylemleri belirleyecek. Adaylar ise, halkın tapu ve kentsel dönüşüm ile ilgili hazırladığı taahhütnameyi imzalayarak ve seçim sonrası uygulama sözü verdi.

Daha önce tarım kenti olan ve bu alanlara fabrikaların kurulması ile birlikte nüfusu artan Kemalpaşa’da 78 bin seçmen bulunuyor. Belediyenin kentsel dönüşüm kapsamına aldığı ve daha önce halka sorulmadan iki imar planının onaylandığı ilçede binlerce vatandaşın hâlâ mülkiyet sorunu çözülebilmiş değil. Seçim sonuçlarının belirlenmesinde ise ilçenin en büyük mahalleleri olan Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri etkili olacak. İki mahallenin en büyük sorunu ise tapu.

Öte yandan belediye tarafından yürütülmek istenen kentsel dönüşüm projesine de mahalleliler, hakları belirsiz olduğu için karşı çıkıyor. Her iki mahallede daha önceki seçimde AKP’ye oy vermiş birçok kişi bir daha oy vermeyeceğini dile getiriyor. Belediyenin kentsel dönüşümü ele alışının AKP’nin oylarını düşürmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Evrensel

AKP’Lİ BAŞKAN TOPLANTIYA KATILMADI

Dün Kemalpaşa Soğukpınar ve Atatürk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Derneğinin toplantısına bütün siyasi parti adayları davet edildi. Çınar Kahvesinde yapılan toplantıya CHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi belediye başkan adayları ile TKP Belediye Meclis Üyesi Adayı katıldı. Adaylar, mahallelerin hazırladığı taahhütnameyi imzalarken, Mevcut Belediye Başkanı AKP’li Arif Uğurlu toplantıya bile katılmadı.

Taahhütnameyi imzalayan adaylar, hak sahiplerinin mülkiyet sorununu çözerek yerleşimlerini hukuki güvenceye alacak, bütün planlama çalışmalarını ve proje süreçlerini mahallelinin en az yüzde 70’inin onayıyla hazırlayacak, bütçe hazırlığı çalışmalarında mahalle örgütlerinin yazılı önerilerini dikkate alacak, kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları bölgede yaşayanların talepleri doğrultusunda ele alacak ve bu talepleri stratejik plan çalışmasına dahil edecek.

SEÇİM SONUÇLARI NE DİYOR?

Son genel seçimde ilçede Cumhur İttifakı yüzde 50.9 oranında oy alırken Millet İttifakı yüzde 43.60, HDP ise yüzde 5.1 oranında oy almıştı.

AKP’li Mevcut Belediye Başkanı Arif Uğurlu Cumhur İttifakının adayı olurken, Millet İttifakının CHP’li adayı ise önceki Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı oldu. İlçede dikkat çeken bir diğer aday ise Saadet Partisinin Adayı Mehmet Ali Özüdoğru. Özüdoğru da ilçede 1994-2004 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapmıştı. Özüdoğru’nun da AKP’nin oylarını düşürmesi bekleniyor. HDP ise bu seçimde belediye başkan adayı çıkarmadı.

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