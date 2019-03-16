Ücretini alamadığını belirten işçi Grandma önünde eylem yaptı

İstanbul'da bulunan Cey Unlu Mamülleri'nde çalışan Savaş Çiçek, baskılar ve fazla mesailer yüzünden işten ayrılmak zorunda kaldığını, 1 aylık ücretini alamadığını belirterek Grandma önünde eylem yaptı.

Nişantaşı Grandma Cafe önüne gelen Çiçek burada yaptığı açıklamada, Grandma adlı kafeler zincirine bağlı olarak üretim yapan Cey Unlu Mamulleri adlı firmanın Esenyurt’taki üretim hanesinde 3 ay boyunca çalıştığını belirtti. Çiçek, "Yaşadığım her türlü mobbing ve baskının yanında fazla çalışmama rağmen mesai ücreti almadım. Tek başıma durmaksızın, yoğun şekilde çalıştığım halde yöneticiye göre işten kaçtığım, bana uyguladığı baskının normal olduğu ve bunu sürdüreceğini dile getirdiği bir ortamda çalıştım. Benim gibi aynı sorunları yaşayan diğer işçi arkadaşlarım da teker teker işyerinden ayrıldılar" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Grandma’nın İstanbul ve İzmir’de toplam beş şubesi ve bir imalathanesi bulunduğunu, orta ve üst düzeyde gelire sahip olan kitleye hitap eden bir işletme olduğunu kaydeden Çiçek, “Bilinsin ki patronlar her yerde baskı kurup işçileri daha fazla çalıştırarak kârlarını arttırma derdindeler. Ekonomik kriz gerekçesiyle patronlar ve iş yeri yöneticileri krizi kendi lehlerine kullanarak işçiyi, fazla çalıştırma, mobbing, işten atma tehdidi, mesai ücretlerinin ödenmemesi gibi uygulamalarla karşı karşıya bırakmaktalar. Ancak, biz işçiler birlikte olduğumuzda bu sorunların karşısında daha güçlü olabiliriz. Bir ayı doldurmama rağmen hakkım olan maaşım yatırılmadı. Bunun üzerine her türlü aramalarıma, mesajlarıma net bir dönüş alamadığım için bu süreçte demokratik ve yasal haklarımı aramaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)