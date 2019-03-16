Mobbinge uğrayan Grandma ve Cey Unlu Mamülleri işçileri eylem yaptı

İstanbul'da bulunan Grandma ve Cey Unlu Mamülleri işçileri, mobbing, baskı ve fazla mesailer yüzünden işten ayrılmak zorunda kalan ve haklarını alamayan işçiler için eylem yaptı.

Nişantaşı Grandma Cafe önünde yapılan eylemde, “İşçi düşmanı Grandma hakkımız olanı istiyoruz! Alacağız” pankartı açıldı. İşçiler adına açıklamayı mobbing, fazla çalıştırma, yemek molalarından kısma gibi uygulamalara maruz bırakıldığı için işten ayrılan Savaş Çiçek okudu.

"PSİKOLOJİK ŞİDDET, BASKI, TACİZ"

Grandma adlı kafeler zincirine bağlı olarak üretim yapan Cey Unlu Mamulleri adlı firmanın Esenyurt’taki üretim hanesinde 3 ay boyunca çalışan ve 3 aylık süre boyunca işyerinde mobinge maruz kalan Çiçek yaşadıklarını şöyle özetledi: “Yaşadığım her türlü mobbing ve baskının yanında fazla çalışmama rağmen mesai ücreti almadım. Tek başıma durmaksızın, yoğun şekilde çalıştığım halde yöneticiye göre işten kaçtığım, bana uyguladığı baskının normal olduğu ve bunu sürdüreceğini dile getirdiği bir ortamda çalıştım. Mobbing işte tam da budur. Psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. En iyi ifade eden anlamıyla yıldırma veya iş yerinde psikolojik tehdit anlamına gelir. Benim gibi aynı sorunları yaşayan diğer işçi arkadaşlarım da teker teker işyerinden ayrıldılar.”

Fotoğraf: Evrensel

"HAKKIM OLAN MAAŞIM YATIRILSIN"

Grandma’nın İstanbul ve İzmir’de toplam beş şubesi ve bir imalathanesi bulunduğunu, orta ve üst düzeyde gelire sahip olan kitleye hitap eden bir işletme olduğunu kaydeden Çiçek, “Bu tarz yerlerde sömürü direkt gözünüze çarpmayabilir. Ancak bilinsin ki patronlar her yerde baskı kurup işçileri daha fazla çalıştırarak karlarını arttırma derdindeler. Ekonomik kriz gerekçesiyle patronlar ve iş yeri yöneticileri krizi kendi lehlerine kullanarak işçiyi, fazla çalıştırma, mobbing, işten atma tehdidi, mesai ücretlerinin ödenmemesi gibi uygulamalarla karşı karşıya bırakmaktalar. Ancak, biz işçiler birlikte olduğumuzda bu sorunların karşısında daha güçlü olabiliriz. Bir ayı doldurmama rağmen hakkım olan maaşım yatırılmadı. Bunun üzerine her türlü aramalarıma, mesajlarıma net bir dönüş alamadığım için bu süreçte demokratik ve yasal haklarımı aramaya devam edeceğim. Ekmek ve onurla beraber bu süreci sonuna kadar götüreceğim. Talebim gayet net: Hakkım olan maaşım derhal yatırılmalıdır” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)