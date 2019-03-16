Pelin Ünker tehdit altında bulunan gazeteciler listesinde

Dünyada en fazla tehdit alan gazetecileri gündeme getirmeyi amaçlayan One Free Press Coalition (Bir Özgür Basın Koalisyonu) her ay “En acil tehdit altında bulunan” 10 gazeteciyi duyuracağını açıkladı. DW Türkçe’nin haberine göre yayımlanan ilk listede Türkiye’den Paradise Papers yazı dizisiyle ilgili Binali Yıldırım ve çocuklarının açtığı davada para ve hapis cezasına çarptırılan Gazeteci Pelin Ünker de yer aldı.

Konuya dair açıklama yapan Ünker, “Dünyanın dört bir yanında gazeteciler baskı altında. Böyle bir listede yer almak elbette üzücü ama bu tip oluşumlar gazetecilerin seslerini duyurabilmesi için çok önemli” dedi. Gerçeği yansıtan haberlerinden dolayı cezalandırılmak istemediğini dile getiren Ünker “Bu vesileyle cezaya konu olan haberlerimi bir kez daha hatırlatmak isterim. Paradise Papers dünyanın dört bir yanından 372 gazeteci tarafından haberleştirildi. Ancak ceza alan tek gazeteci benim. Ben ceza alsam da gerçek değişmeyecek” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Pelin Ünker: Belgeler önüme düşse tekrar haberini yaparım

LİSTEDE YER ALAN DİĞER GAZETECİLER

Listede ayrıca öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı da bulunuyor. Kaşıkçı son olarak 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğuna girerken görülmüştü. Listede yer alan diğer gazeteciler Suudi Arabistan’da kadın hakları konusunda blog yazdığı için tutuklanan Eman El Nafjan, Myanmar’da tutuklu olan Reuters Muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, haberleri nedeniyle saldırıya uğrayan Kolombiyalı Gazeteci Claudia Duque, Moritanya’da tutuklanan Blogger Mohamed Cheikh Ould Mohamed, Güney Sudan’da tutuklanma tehditleri alan Juba Monitör Gazetesi Editörü Anna Nimiriano, Kamerun’daki Afrik 2 Radyosu Muhabiri Thomas Awah Junior, Vietnam’da insan hakları blogu yazan ve bundan dolayı cezaya çarptırılan Tran Thi Nga. (MEDYA SERVİSİ)

Paradise Papers haberleri: Gazeteci Pelin Ünker’e para ve hapis cezası