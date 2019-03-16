Ezan çarpıtmasına tepki: Kadınların yan yana gelişi korkutuyor

Ankara Kadın Platformu, 17. Feminist Gece Yürüyüşü’nün engellenmesine yönelik protestonun “Kadınlar ezanı protesto etti” şeklinde çarpıtılmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, kadınların hedef gösterildiği ve linç kampanyası yürütüldüğü belirtilerek, kadınların yan yana gelişinin iktidarı korkuttuğu ifade edildi.

Mülkiyeliler Birliğinde platform adına yapılan açıklamada konuşan Hatice Kapusuz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde gerçekleşen gece yürüyüşünün iktidar ve taraftarları tarafından hedef haline getirildiğini söyledi. Kapusuz, “Elimizde taşıdığımız pankartlardan, söylediğimiz şarkılara kadar haklı ve meşru mücadelemizi saptırmaktan, arkadaşlarımızı hedef göstermekten geri durmayan ana akım medya, yandaş vakıflar ve iktidar bir linç kampanyasının peşinden gidiyor. Kanıtı olmayan iddialar üzerinden politik kazanç umuluyor” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Maraş ve Çorum Katlamı göndermesine de tepki gösteren Kapusuz, bir devlet yetkilisinin insanlık suçu olan bu katliamlar üzerinden kadınlara gözdağı veremeyeceğini vurguladı.

"TEHDİTLERLE EVLERİMİZE ÇEKİLECEK DEĞİLİZ"

Yıllardır kadınların sözüyle, talepleriyle gece yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade eden Kapusuz şöyle devam etti:

“Bu tehditlerle evlerimize çekilecek değiliz. Resmen sonlanmasına rağmen yeni yasal düzende devam eden OHAL’in tüm kısıtlamaları ve haklara yönelen saldırılara karşı kadınlar mücadele etmeye devam ediyor. Sürekli önümüze çıkan boşanma komisyonu raporu, erken yaşta zorla evlilikler, nafaka tartışmalarıyla eşitlik mücadelesi sonucu kazandığımız haklara yönelen saldırılara karşı Türkiye’nin her yerinden kadınlar olarak mücadele ediyoruz.”

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI VAR

Süreçlerden kadın dayanışmasıyla güçlenerek çıktıklarını ve yan yana gelişlerin iktidarı korkuttuğunu ifade eden Kapusuz, “Yerel seçimlerden sonra bu alanda köklü değişiklikler yapma hazırlığının farkındayız. Bu saldırılara karşı kadınlar ve LGBTİ+’lar olarak yan yana gelmekten, birbirimizden güç almaktan ve haklarımızı savunmaktan vazgeçmiyoruz. Haklarımıza saldırmayı hedefleyen girişimlere karşı yan yana durduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Tüm yönleriyle "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtması