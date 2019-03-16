Ekrem İmamoğlu: AKP’ye oy verenlere de hizmet yapılmadı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında, Avcılar’da, “Rumeli ve Balkan Camiası Buluşması” toplantısına katıldı. İktidarın 17 yıldır İstanbul’da hiçbir şey yapmadığını ifade eden İmamoğlu, “Kartal’da bir bina yıkılacak, içinde 21 can kalacak, utanmadan 1 hafta sonra, ‘Talimat verdik, İstanbul’da 3 ay içerisinde riskli binaların envanterini çıkarın dedik’ diyecekler” diye iktidarı eleştirdi.

İstanbul’da depremi en ağır şekilde Avcılar’ın yaşadığını hatırlatan İmamoğlu, “20-25 yıldır bu şehri, 17 yıldır da merkezi hükümeti yöneten bu iktidar partisinin İstanbul’a hiçbir şey yapmadığını anlatacağız. Kartal’da bir bina yıkılacak, içinde 21 can kalacak, utanmadan 1 hafta sonra, ‘Talimat verdik, İstanbul’da 3 ay içerisinde riskli binaların envanterini çıkarın dedik’ diyecekler. Kusura bakmayın, siz 20 yıl sonra bu şehirde bir bina yıkılınca hatırlayıp, ‘Talimat verdik’ derseniz, bu millet ne yapar biliyor musunuz? 31 Mart’ta sizi yollarlar kardeşim. Yılları boşa geçirmediler. Sadece belli sayıda insan için çalıştılar. Onlara oy verenler için de çalışmadılar” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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