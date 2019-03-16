İYİ Parti Adayı Emre Kınay'ın da rol aldığı Vurgun erken final yaptı

İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay ile Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır'ın başrollerini paylaştığı FOX TV'nin 'Vurgun' dizisi, 6'ıncı bölümüyle final yaptı.

Dizinin başrol oyuncularından Deniz Çakır Instagram hesabından paylaştığı videoyla veda mesajı yayınladı.

Vurgun dizisinin çok kaliteli bir iş olduğunu söyleyen Deniz Çakır, "Dizimiz final yaptı. Çok kaliteli ve güzel bir işti. Başından beri çok inandım ve oynadığım karakteri çok sevdim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz çok şahane bir şey yaptık, iyi ki de yapmışız" dedi. (MEDYA SERVİSİ)

Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Çakır'dan açıklama