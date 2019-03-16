16 Mart 2019 15:44
O Ses Türkiye birincisi Ferat Üngür gözaltına alındı
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür, "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Fotoğraf: DHA
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür, sosyal medyada "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alındı.
DHA'nın aktardığına göre, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan Ferhat Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. (HABER MERKEZİ)
ETİKETLER: Ferhat Üngür
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