16 Mart 2019 15:29

Buldan: Çamur anlayışını Doğu Ekspresi’ne bindirip Ankara’ya gönderin

Kars'ta konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kars halkı çukur ve çamur anlayışını Doğu Ekspresi’ne bindirip Ankara’ya gönderecek" dedi.

Buldan: Çamur anlayışını Doğu Ekspresi’ne bindirip Ankara’ya gönderin

Fotoğraf: MA

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    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçim çalışmaları kapsamında Kars’taydı. Kars Belediyesi Eş Başkan Adayları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca’nın eşlik ettiği Buldan burada yaptığı konuşmada, AKP-MHP’nin ortaklığına değindi.

    Buldan, “Kars’ta bu adaya oy vermek ne demek? Bu Kars’ta yaşayan oylarınız, çöplüğe, ayrımcılığa gidecek; oylarınız boşa gidecek boşa. Ama ben biliyorum ki Kars halkı çukur ve çamur anlayışını Doğu Ekspresi’ne bindirip Ankara’ya gönderecek” dedi.

    "HALKIMIZ, ONLARDAN HESAP SORACAK"

    Kars’taki çevre kirliliğine dikkat çeken Buldan, “Yollara hep baktım, yollar çamurdan, çukurdan ve çöpten geçilmiyor. Belediyenin hizmetini gördük. Buraya hiçbir şekilde hizmet getirmeyen, Kars halkını yokluğun, çamurun ve çukurun içerisine mahkum eden belediyeye karşı 31 Mart tarihinde kenetlenerek burada yaşayan bütün halklarımızla birlikte iyi bir ders vereceğimizi herkes bilsin. AKP’nin Ulaştırma Bakanı Karslı. O bakana sormak istiyorum. Şu yolları hiç görmediniz mi? Gerçi onlar sürekli havada gezdikleri için aşağıda ne olduğunu bilmezler. Halkımızın nasıl yaşadığını bilmezler, Kars’ın çukurlarını görmezler. Halkımız, oylarıyla onlardan hesap soracak” diye konuştu.

    Daha sonra Kars Belediyesi eş başkan adayları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca konuşma yaptı. Şevin Alaca, Kars’ın kaderini değiştirmek istediklerini söyleyerek, halka sandıklara sahip çıkma çağrısı yaptı. Ayhan Bilgen de “Bu seçimde Kars’la birlikte 5’i bir arada istiyoruz. Hırsızlık yapmadan, insanları ayırmadan katılımcı, şeffaf bir yönetim nasıl inşa edilir bunu bu şehirde göstereceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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