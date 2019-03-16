16 Mart 2019 14:39
Son Güncellenme Tarihi: 16 Mart 2019 17:38

Sarı Yelekliler: Sağır ve dinlemek istemeyen bir hükümet var

Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron'un istifası talebiyle 4 aydır eylem yapan Sarı Yeleklilerin eylemine polis biber gazı ve tazyikli suyla saldırdı.

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Sarı Yelekliler: Sağır ve dinlemek istemeyen bir hükümet var

Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

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    Fransa'da 4 aydır Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un istifası eylemler düzenleyen Sarı Yelekler bugün de başkent Paris'te sokakta. Eylemlerde polis biber gazı ve tazyikli suyla kitleye saldırdı. Champs Elysees Caddesi’nde yürüyüşe geçen eylemcileri dağıtmaya çalışan polisle eylemciler arasında çatışma yaşandı.

    8 bin kişinin katıldığı belirtilen eylemde 20 kişinin gözaltına alındığını açıklandı. Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hiç şüphe kalmadı: Şiddet çağrısında bulunuyorlar ve Paris’te kaos oluşturmaya çalışıyorlar” diyerek polis saldırısını savundu.

    Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

    Öte yandan eylem öncesinde Sarı Yeleklilerin liderlerinden Priscillia Ludosky ve Jerome Rodrigues ile avukatları François Boulo, gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "TALEPLERİMİZE CEVAP VERMEK YERİNE BASKI UYGULANDI"

    AA muhabirine konuşan Paris'teki bir gösteride polisin attığı biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu bir gözünü kaybeden Jerome Rodrigues, "Hükümet bizi dinleyene kadar gösteriler devam edecek. Hükümet, 4 ayda taleplerimize cevap vermek yerine bizi susturmak ve korkutmak için polisi kullanarak daha çok bize baskı uyguladı." dedi.

    Fotoğraf: Yusuf Özcan/AA

    Ulusal Mecliste onaylanan ve eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısına da tepki gösteren Rodrigues, şöyle konuştu:

    "Eylemcilere sert cezalar öngören yasa tasarısı bizim gösteri özgürlüğümüzü kısıtlayan bir tasarıdır. Bu tür yasaları hızlı bir şekilde oylayabiliyorlar ancak biz 4 aydır daha insani şartlarda yaşamak için taleplerimize cevap bekliyoruz." 

    "VENEZUELA VE CEZAYİR'E DERS VERMEYE KALKAN MACRON HALKINA DAHA KÖTÜSÜNÜ YAPIYOR"

    Ekonomik şartların düzeltilmesi ve halkı temsil eden bir hükümet istediklerini belirten Rodrigues, hükümetin gösterilere katılanların sayısını düşük göstermeye çalıştığını ve paylaştığı rakamların doğru olmadığını belirterek "Dünya, sarı yeleklilere yönelik şiddetten endişe duymalı. Venezuela ve Cezayir'e ders vermeye kalkan Macron, halkına daha kötüsünü yapıyor" ifadesini kullandı. 

    Sarı yeleklilerin lideri Rodrigues polis saldırısında gözünü kaybetti

    Sarı yeleklilerin lideri Rodrigues polis saldırısında gözünü kaybetti

    Fotoğraf: Yusuf Özcan/AA

    Priscillia Ludosky ise sarı yelekliler hareketinin büyüdüğünü ve 4 ayda önemli mesafeler katettiklerini belirterek, "Gösteriler devam edecek. Sokaklarda olduğumuzu göstermek önemli." dedi. Hareketle beraber birçok derneğin oluştuğunu ve bazı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ludosky, şöyle devam etti:

    "Gösterilerde aşırı biber gazı kullanımı ve polis şiddeti var. Birçok soruşturma devam ediyor. Özellikle polisin göstericilere orantısız şiddet uyguladığı durumlar söz konusu. Bu nedenle eylemlerde özgür hareket edemiyoruz. Hükümetin güçlü adımlar atması halinde insanlar eylem düzenleyerek değil, farklı şekillerde mücadele edebilir. Hükümetin yapması gereken ama yapmadığı birçok şey var."

    Fransa'nın gösterilerde eylemcilere karşı uygulanan baskı ve şiddet nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) tarafından uyarıldığını anımsatan Ludosky, "Fransa Cumhurbaşkanına 'Ülkemizin sorunlarıyla değil kendi ülkenin sorunlarıyla ilgilen' diyen bazı ülkeler oldu. Fransa'nın diğer ülkelere karşı bu tutumu dikkati çekiyor. Uluslararası toplumun gözleri Fransa'da" diye konuştu.   

    "SAĞIR VE DİNLEMEK İSTEMEYEN BİR HÜKÜMET VAR"

    Fotoğraf: Yusuf Özcan/AA

    Halkın talepleri yerine gelinceye kadar eylemlerin süreceğini belirten sarı yeleklilerin avukatı Boulo ise "Sağır ve hiçbir şey dinlemek istemeyen bir hükümet var. Hükümet halkın itirazlarına ancak polis ve adli baskıyla cevap veriyor" diye konuştu.

    Sarı yeleklilere karşı insan hakları ihlallerinin ciddi boyutlara ulaştığını belirten Boulo, eylemcilere sert ceza öngören yasa tasarısını insanların özgürlüklerini kısıtlayan "faşist" bir tasarı olarak değerlendirdi.

    Sarı yeleklilere yönelik şiddete karşı BM ve Avrupa Birliği'ne Fransa'ya karşı harekete geçme çağrısı yapan Boulo, "17 Kasım'dan önce insanlar kendilerini güçsüz hissediyordu ancak 17 Kasım'da insanların zihinlerinde ihtilal gerçekleşti. İnsanlar eylemler yaptı ve ortak bir güç yarattı." diye konuştu.

    EYLEMLERDE 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Fransa'da akaryakıt zamlarına, ekonomiye Macron hükümetine karşı eylemler 17 Kasım 2018'de başladı. Eylemlerde bugüne kadar 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı, 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı. (DIŞ HABERLER)

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