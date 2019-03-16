EYT’liler yarın Maltepe'de düzenlenecek mitingde buluşacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 1 milyon kişi hedefiyle yarın İstanbul Maltepe Meydanında miting gerçekleştirecek. Miting öncesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD) Adana Temsilcisi Cengiz Yıldız, saat 12.00-15.00 arasında Maltepe Miting alanında gerçekleştirilecek miting ile ilgili Evrensel’e konuştu. Cengiz, “Biz yıllardır çalışarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Şuanda üzerine düşeni yapma sırası devlette, devlette üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Biz kazanılmış haklarımızın bize verilmesi ile ilgili mücadele yapıyoruz” diyerek yarın gerçekleştirecekleri mitinge herkesi beklediklerini söyledi.

‘MALTEPE SAHİLİNDE MİTİNGİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’

Yıldız, en son kapalı toplantılarını Ankara’da yaptıklarını ve oradan çıkan kararla ‘Bu işi mitinge dökelim, orada daha gür sesimiz çıksın’ denilerek bir ay önce miting kararı aldıklarını aktardı. Miting taleplerinin iki gün önce valilik tarafından onaylandığını ifade eden Yıldız, “Son iki gün içinde onay çıktığı için biraz toparlanmakta, organizasyonu yapmakta sıkıntılılar yaşadık. Bütün temsilcilikleri aldığı bir karar. Bu bizim ilk mitingimiz. Şuana kadar yaptıklarımız salon toplantısıydı. En son Ankara’da yaptığımız toplantıda salon dolup taştı, dışarı da 200,300 bin insan vardı. Bu çok büyük bir başarı bizim için. Bunla yetinmedik, ‘ne yapalım ne edelim’ derken miting kararı alındı. Yarın kısmetse 12. 00 ile 15.00 arası Maltepe sahilinde mitingimizi gerçekleştireceğiz. Zaten akşam herkes yola çıkıyor tam sayıyı bilmiyoruz ama akşama kadar netleşir bu durum” diye konuştu.

‘4447 SAYILI YASANIN İPTAL EDİLSİN’

Türkiye geneline mağduriyet yaşayan kesimin çok yüksek olduğunun altını çizen Yıldız, “Yani direk etkilenen 4-5 milyon insan var. Ama bunların içinde 3600 ek göstergeye takılanlar, staj mağdurları ve EYT mağdurları da var. 2009'da çıkan bir yasa ile maalesef geriye dönük emeklilik haklarımız gasp edilerek elimizden alındı. Bizim bütün mücadelemiz, 4447 sayılı yasanın iptali. Bu yasanın siyasiler tarafından bir an önce iptal edilmesi için mücadele ediyoruz” dedi.

‘48'İNDEN SONRA KİM İŞ VERİR’

Herhangi bir siyasi parti ile ilişkilerinin olmadığını belirten Yıldız, “Tek bir şiarımız, ‘her zaman bizim yanımızda olanın, yanında olacağız’ dedik. Bundan hiç ödün vermedik. Aylardır, yıllardır hak mücadelesi yapıyoruz. Bize o kadar çok şey söylediler ki, ben 30 yıldır çalışıyorum, 8300 gün primim var. Bize 25 yılda, beş bin prim ile emekli olursunuz dediler. Protokolümüz böyleydi. 25 yılı da geçtik, primi de ikiye katladık. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Şuanda üzerine düşeni yapma sırası devlette, devlette üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Biz kazanılmış haklarımızın elimizden alınması ile ilgili mücadele yapıyoruz. Ben 48 yaşındayım, şimdi işten çıkarılırsam, ne yapacağım. Özel sektör yaşlısın diye beni işe almaz, devlette 35'inden sonra yaşlısın diye almıyor. Ama hakkımız olanı istediğimizde yaşın genç deniliyor. Biz ne yapacağız, 48'inden sonra kim iş verir, kimse vermez. Bu mağduriyetin giderilmesi için, bizim siyasilere mesajım çok açık ve net. Hatta bütün partilerin ortak bir mücadelesi ile mecliste toplanılıp karar alınabilir. Verdikleri sözü tutsunlar” diye konuştu.

‘BİZ HERKES İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ’

“Biz herkes için mücadele ediyoruz” diyen Yıldız, “3600 ek gösterge dediğimiz memurlarımız, öğretmen, polisler içinde mücadele ediyoruz. 3600 ek göstergeye vermeleri gerekiyor. Bir buçuk milyon staj mağduru var. Bütün ülkenin tamamını kapsıyor mücadelemiz. Yasa geçince biz derneği kapatın gitmeyeceğiz. 30-35 yıl çalışan insan işten çıkmışsa sağlık hizmetinde yararlanamayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Ben şuan işten çıksam, bu yasa çıkmazsa mağdur olacağım” değerlendirmesinde bulundu.

‘EYT MAĞDURU OLSUN OLMASIN HERKESİ BEKLİYORUZ’

Türkiye’nin bütün illerinde yarınki miting için yola çıkılacağını aktaran Yıldız son olarak şunları söyledi:

“Buradan bütün İstanbul’a, bütün Türkiye’ye hak mücadelemizde yanımızda yer almalarını gerektiğini söylemek istiyorum. Yani bu hak mücadelesi hepimizi ilgilendiriyor. Çocuklarımızın geleceklerinin mücadelesini yapıyoruz. O yüzden herkesi yarın saat 12:00’da Maltepe miting alanında olmasını bekliyoruz. Kendileri için değilse bile çocukları için gelip bu davaya sahip çıksınlar. EYT mağduru olsun olmasın herkesi bekliyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)