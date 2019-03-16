Ekşi Sözlük yazarı, cami saldırısını övdüğü iddiasıyla tutuklandı

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıları övdüğü iddia edilen Ekşi Sözlük yazarı A.A., Antalya'da gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, A.A'nın çıkarıldığı mahkemece de tutuklandığını açıkladı.

AA'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı övdüğü öne sürülen "Ekşi Sözlük" yazarı hakkında inceleme başlattı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli A.A'nın Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğu tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, A.A'nın çıkarıldığı mahkemece de tutuklandığını açıkladı.

EKŞİ SÖZLÜK: KISA SÜREDE SİLİNDİ

Sosyal medyada tepki çeken yorumla ilgili Ekşi Sözlük'ten de açıklama geldi. Saldırının kınandığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yeni Zelanda'da Cuma namazı sırasında gerçekleşen insanlık dışı terör saldırısını kınıyor; hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bu konuyla ilgili hakkımızda paylaşılan yalan ifadeler nedeniyle açıklama yapmak isteriz.

Yeni Zelanda'da camiye saldırı başlığına yazılan kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry'i yazan kullanıcının hesabı ise nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır." (HABER MERKEZİ)

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı: 49 kişi hayatını kaybetti