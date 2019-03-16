Irak'ın kuzeyinde çatışma: 2 asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralı

Kıyak ihale: MEB 5 milyon 236 bin lira ödedi, projeler uygulanmadı

Fatih'te Suriyeli öğrencilerin taşınması için 5 milyon liralık iki ihaleyle Aktaş Turizm ve Taşımacılık'a verilen projenin uygulanmadığı ortaya çıktı.