16 Mart 2019 13:57
Irak'ın kuzeyinde çatışma: 2 asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralı
Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralandı.
Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çıkan çatışmada 2 askerin hayatını kaybettiğini, 8 askerin yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında, 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyon esnasında 1'i kadın 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir." (DHA)