Schneider işçileri: Cihan İşçi'yi fabrikadaki direnişlerden biliyoruz

Çiğli Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi, Çiğli Organize sanayi bölgesinde yer alan Schneider Elektrik fabrikası işçileri ile buluştu. Yerel yönetimlere işçilerin sesi olarak aday olduğunu belirten İşçi’ye destek veren Schneider Elektrik İşçileri, “Biz de kapı kapı dolaşarak, bizim sesimiz olsun artık, diyeceğiz. Oyumuz İşçi’ye” dedi.

İzkent ve Evka 5’te en öneli sorunun çöp sorunu olduğunu söyleyen işçiler bir de ailesiyle vakit geçirecek alanlarının olmadığını söyledi. Saatlerce çalıştıktan sonra dinlenebilecekleri bir yer bulamadıklarını belirten bir işçi “Yaşam alanlarımız kısıtlanıyor. Çoluk çocuk nefes almak istiyor. Biz bunları dile getirdiğimizde içerde bizim sesimizi duyuracak birinin olmasını istiyoruz” diye konuştu. Kimsenin çöp sorununu çözmediğini belirten Veli isimli işçi, “Herkes seçimlerden önce çözeceğiz diyor ama yok, aynı. Şimdi Cihan’ın adaylığında fark şu, hep birlikte çözelim demesi hem de içimizden biri ve kendisi de Çiğli’de yaşadığı için o kokuyu çeken biri. Bunun için işçilerin sesi Cihan bizden biri ve oyum ona” diye konuştu.

"CİHAN’I FABRİKALARDAKİ DİRENİŞLERDEN BİLİYORUZ"

Erdal isimli bir başka işçi ise şunları söyledi: “Belediye meclis toplantısında alınan kararları sadece onaylamak değildir. Belediye ile halk arasında köprü olmaktır. Yıllardır tanıdığımız, fabrikalarda direnişlerde, işçi toplantılarında bizim yanımızda olan Cihan İşçi, belediyede yer aldığı sürece çok şeyin değişeceğine inanıyorum.”

İşçi kenti Çiğli’de belediyelerin istihdam sağlaması gerektiğini de belirten bir başka işçi de “Biz tanıyoruz Cihan’ı, iş yerindeki temsilciliği meclis üyeliğinde de devam etmeli, iş yeri komitesi gibi nasıl çalışma yürüttüysek orada da öyle olmalı. Biz bunu çevremizdekilere anlatırken farklı bir belediye anlayışının mümkün olduğunu dile getirmeliyiz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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