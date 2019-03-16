16 Mart 2019 12:42

Çiğli'de işçiler Cihan İşçi ile dayanışma kahvaltısı düzenledi

İzmir'de Çiğli Organize Sanayi İşçileri Komitesi, Çiğli Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi için dayanışma kahvaltısı düzenledi.

Çiğli'de işçiler Cihan İşçi ile dayanışma kahvaltısı düzenledi

Fotoğraf: Evrensel

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    Çiğli Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi için dayanışma kahvaltısı düzenledi. İzmir'de Çiğli Organize Sanayi İşçileri Komitesi tarafından düzenlenen kahvaltıya sendika ve işyeri temcilcilerinin yanı sıra Ahmet Taner Kışlalı mahellesi muhtarı ve muhtar adayı Habib Ağşahin, Evka 6 Mahalle muhtar adayı Bülent Gül, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan ve İzmir il yöneticileri de katıldı.

    İlk olarak söz alan ZF Lenförder Eski İşyeri Baştemsilcisi Ümit Bingöl, işçi sınıfının emeğinin her gün biraz daha sömürüldüğünü belirterek, "Çiğli işçi kentidir, fakat Çiğli'yi yönetenler sermaye tarafından gelen partilerdir. Kendilerine rant oluşturmak için gelip işçilerden oy istiyorlar fakat daha sonra işçiler için hiç bir şey yapmıyorlar. Biz de işçileri temsil edecek bir adayın olması gerektiğini konuşuyorduk. Siyasi partiler ile görüşmeden sonra partiler kabul etmeyince bizler de Cihan'ı işçilerin adayı olarak çıkardık" dedi.

    "BASKICI REJİME KARŞI MÜCADELEMİZİ BİR ADIM DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

    Daha sonra söz alan Çiğli Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi, sendikaların, işçilerin, iş yeri temsilcilerin ve emekten yana siyasi partilerin desteği ile çalışmalarını yürüttüklerini anlattı. İşçi, "Bu seçimlerde baktığımız zaman Türkiye'nin her tarafından onlarca vaat olmasına rağmen işçiye, emekçiye dönük hiçbir çalışma olmuyor. Yine görüyoruz bugün 7 bin yıldır bu topraklar tarım ülkesi iken artık tarım ürünlerini almak için devletin ya da belediyelerin açtığı tanzim yerlerinden işçiler, emekçiler ürünleri almaya başladı. Çok büyük bir krizin var olduğunu biz işçiler cebimize bakarak söyleyebiliriz. Sanayi bölgesinde bugün yüzlerce işçi işinden oluyor. Bunun için yeniden ve yeniden işçileri birleştirerek örgütlenme mücadelesi yapmamız lazım. Martın sonu bahar deği,  bizler Mart'ın sonunun kriz olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

    Organize sanayi bölgesinde seçim çalışması yaparken işçilerin, "Ben kapının önünde direnirken siz vardınız, şimdi de ben varım. Direnişimize nasıl destek olduysanız bugün biz de sizin bu anlayışınıza destek olacağız ve çalışmalara ortak olacağız" diye olumlu tepkiler verdiğini anlatan İşçi, "Yerel seçimlerde işçileri, emekçileri yok sayan anlayışla karşı çıktığımız bu yolda gerek kazanalım gerek kazanmayalım şimdiden kazandığımızı düşünüyorum. Krize, baskıcı rejime karşı mücadelemizi bir adım daha ileriye taşıyacağız" dedi. 

    "İKTİDAR HALKIN DESTEĞİNİ ALMAK İÇİN TEHDİT EDİYOR"

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ise, "Yerel seçimlere girerken bir tarafta ekonomik krizin işçiler, emekçiler üzerinde yarattığı işsizlik ve yoksulluk diğer tarafta tek adam, tek parti yönetiminin yarattığı siyasi baskılar, otoriterleşme, hak ve özgürlüklerin engellenmesini yaşıyoruz" dedi.

    İktidarın seçimlerin halkın desteğini almak için halkı tehdit ettiğini, şantaj yaptığını ve kutuplaşmayı derinleştirecek söylemlerde bulunduğunu hatırlatan Gürkan, "8 Mart meselesinde yürüttükleri propaganda aslında bunun bir parçasıdır. Ayrıca Süleyman Soylu Maraş'ı, Sivas'ı bize boşuna hatırlatmıyor. Hepimiz biliyoruz ki Maraş, Çorum ve Madımak katliamı bütün bunlar devletinde içinde yer aldığı güçlerin organizasyonları ile gerçekleştirilmiş katliamlar. Şimdi toplumsal kutuplaşma üzerinden bu katliamları bize hatırlatarak kendi siyasi iktidarları için nelere başvurabileceklerinin de bir sınırının olmadığını göstermiş oluyor" diye konuştu.

    "SINIRLARI ÇİZİLEN SİYASETİN DIŞINDA POLİTİKA YAPMALIYIZ"

    AKP'nin uygumalarına karşı halkın tüm kesimin tepkili olduğunu ifade eden Gürkan, "Bu açıdan hepimize görev düşüyor. Hem iktidar hem muhalefetin çizdiği sınırların ötesinde bizim başka bir siyaset ortaya koymamız gerekiyor. Bizim işçi ve emekçi adaylarımız bu siyaseti ortaya koyuyorlar. Yani iktidarın tekellerin, burjuvazinin çıkarlarına olan politikalara karşı yine iktidarın çizdiği sınırlar çerçevesinde muhalefetin dışında başka bir şey söylüyorlar. Dolayısıyla bu sıkıştırılmış siyasetin karşısında bizlerin işçi sınıfını ve emekçilerin çıkarları için bir çalışmayı ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

    "MÜCADELEYİ DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ"

    Etkinlikte konuşan Schneider Elektrik İşyeri Baştemsilcisi Sedat Sadak ise konuşmasında mücadeleyi büyütücekleri vurgusu yaptı: "Biz gittiğimiz her pazarda, dağıttığımız her bildiride, girdiğimiz her evde işçi sınıfın politikasını götürüyoruz. İşçilerle konuşurken kendi fabrikamıza dahil olmak üzere AKP'ye, CHP'ye, MHP'ye oy veren işçiler mesele işçi, direniş, örgütlenme mücadelesi olunca Çiğli Organize'de görebilecek sayılı yüz var, bunlardan biri Cihan'dır ve diğerleri ise Organizede mücadele yürüten arkadaşlardır. Tekel direnişi ile başlayan işçi kurultayları, Tariş direnişi ile başlayan belediye meclis üyeliğinden sonra tekrar işçi komiteleri üzerinden yeniden fabrikaları örgütlemek üzere mücadeleyi daha da büyüteceğiz."

    "CİHAN İŞÇİ'NİN YÜZÜ İŞÇİNİN KENDİSİDİR"

    DİSK Gıda İş Ege Böge Temsilcisi Gürsel Köse de "Ülkeyi öyle bir duruma getirdiler ki belediyelerde olsun, ülke yönetiminde olsun her yerde parası olanlar siyaset yapmaya başladılar. Onun için burada Cihan'ın adaylığı çok önemli. Cihan İşçi'nin yüzü, işçinin kendisidir. Çünkü yıllardan beri özellikle organize sanayi bölgesinde vermiş olduğu mücadeleler ve direnişleri ortada. Cihan soy ismi gibi işçi, işçinin kendisi. Bizim için önemli bu adımı daha fazla ileriye götürmek, çaba sarf etmek gerekiyor. Bunu da hep birlikte yapmalıyız. 

    SCHNEIDER İŞÇİLERİ CİHAN İŞÇİ'YE DESTEK VERDİ

    Seçim çalışmalarını sürdüren Cihan İşçi, Çiğli Organize sanayi bölgesinde yer alan Schneider Elektrik fabrikası işçileri ile de bir araya geldi. Yerel yönetimlere işçilerin sesi olarak aday olduğunu belirten İşçi’ye destek veren Schneider Elektrik İşçileri, “Biz de kapı kapı dolaşarak, bizim sesimiz olsun artık, diyeceğiz. Oyumuz İşçi’ye” dedi.

    İzkent ve Evka 5’te en öneli sorunun çöp sorunu olduğunu söyleyen işçiler bir de ailesiyle vakit geçirecek alanlarının olmadığını söyledi. Saatlerce çalıştıktan sonra dinlenebilecekleri bir yer bulamadıklarını belirten bir işçi “Yaşam alanlarımız kısıtlanıyor. Çoluk çocuk nefes almak istiyor. Biz bunları dile getirdiğimizde içerde bizim sesimizi duyuracak birinin olmasını istiyoruz” diye konuştu. Kimsenin çöp sorununu çözmediğini belirten Veli isimli işçi, “Herkes seçimlerden önce çözeceğiz diyor ama yok, aynı. Şimdi Cihan’ın adaylığında fark şu, hep birlikte çözelim demesi hem de içimizden biri ve kendisi de Çiğli’de yaşadığı için o kokuyu çeken biri. Bunun için işçilerin sesi Cihan bizden biri ve oyum ona” diye konuştu.

    Fotoğraf: Evrensel

    "CİHAN’I FABRİKALARDAKİ DİRENİŞLERDEN BİLİYORUZ"

    Erdal isimli bir başka işçi ise şunları söyledi: “Belediye meclis toplantısında alınan kararları sadece onaylamak değildir. Belediye ile halk arasında köprü olmaktır. Yıllardır tanıdığımız, fabrikalarda direnişlerde, işçi toplantılarında bizim yanımızda olan Cihan İşçi, belediyede yer aldığı sürece çok şeyin değişeceğine inanıyorum.”

    İşçi kenti Çiğli’de belediyelerin istihdam sağlaması gerektiğini de belirten bir başka işçi de “Biz tanıyoruz Cihan’ı, iş yerindeki temsilciliği meclis üyeliğinde de devam etmeli, iş yeri komitesi gibi nasıl çalışma yürüttüysek orada da öyle olmalı. Biz bunu çevremizdekilere anlatırken farklı bir belediye anlayışının mümkün olduğunu dile getirmeliyiz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

    Bağımsız aday Cihan İşçi'ye Schneider işçilerinden destek

    Bağımsız aday Cihan İşçi'ye Schneider işçilerinden destek

    Çiğli Bağımsız Meclis üyesi adayı Cihan İşçi’ye Tariş'ten destek

    Çiğli Bağımsız Meclis üyesi adayı Cihan İşçi’ye Tariş'ten destek

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