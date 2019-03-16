Karabağlar Belediyesi'nde anlaşma sağlandı: Yüzde 42 zam

Metehan UD

İzmir

Karabağlar Belediyesine ait Spor AŞ ile bu işyerinde örgütlü DİSK/Dev Turizm-İş Sendikası arasındaki ikinci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine başlayan grevde son gelindi. Dün yapılan görüşmelerde işçiler açısından olumlu bir gelişme yaşandı.

Belediye daha önce verdiği teklifini yükseltti. Verilen teklif sendika tarafından işçilere sunuldu ve yeni teklif işçiler tarafından kabul gördü. Buna göre işçi maaşlarında sosyal haklar dahil olmak üzere yüzde 42 oranında bir artış sağlandı. En düşük maaşı 2 bin 59 liradan net 2 bin 900 liraya yükseldi. İkinci yıl da enflasyon artı yüzde 2 oranında zam verilecek. İşçiler ikinci yıldan itibaren de paso alabilecek. Geçmişe yönelik kazanılmış haklar da bir defa ödenecek. Ayrıca geçen yıldan kalan fazla mesailerin 2 bin 500 TL'lik kısmı ödenecek. Sendika aidatını da belediye ödeyecek.

İLK TEKLİF YÜZDE 27 İDİ

İki yıllık anlaşma Karabağlar Belediyesi'nin Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Uzundere Rekreasyon Alanı ve Kara Fatma Parkı sosyal tesislerinde garson, aşçı, temizlikçi ve kasiyer olarak çalışan 22 işçiyi kapsıyor. İşçiler aldıkları düşük ücrete karşı 22 Şubat'ta greve başlamıştı. Belediye grevden önce işçilere yüzde 27 oranında zam teklifinde bulunmuştu.

"BAŞARILI BİR SÖZLEŞME İMZALADIK"

Biten sözleşmelerini Evrensel'e değerlendiren işyeri temsilcisi Sadullah Özmen "Üretimden gelen gücümüzle örgütlülüğümüzü birleştirdik. İlk verdikleri teklifi de dikkate alınca grevimizin başarı ile sonuçlandığını düşünüyoruz. Kriz döneminde başarılı bir sözleşmeye imza attık. Taleplerimiz büyük oranda kabul edildi" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

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