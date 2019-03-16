16 Mart 2019 10:34

Arabulucudaki İZELMAN sözleşmesinde yeni teklif yok

Arabulucuya giden İZELMAN'ın dünkü toplu iş sözleşmesi oturumunda da yeni bir zam teklifi verilmedi. Sözleşme grev sürecine doğru gidiyor.

Arabulucudaki İZELMAN sözleşmesinde yeni teklif yok

Fotoğraf: Evrensel

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    Metehan UD
    İzmir

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZELMAN'da şirket bürokratları ile işyerinde örgütlü Genel-İş İzmir 1 ve 3 No’lu şubeler arasındaki 10. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde dün arabulucu eşliğinde yeni bir oturum yapıldı.

    2 aylık süreçte yapılan sekiz oturumda işçiler açısından önemli olan ekonomik ve sosyal maddelerde anlaşma sağlanamayınca arabulucu süreci devreye girdi. İZELMAN Genel Müdürlüğü'nün Halkapınar'daki binasında yapılan oturuma arabulucunun yanı sıra şirket temsilcileri ile sendika yöneticileri katıldı.

    SADECE İKİ MADDE GEÇTİ

    Görüşmelerde iki maddede anlaşma sağlanabildi. Anlaşma sağlanan maddeler arasında parçalı çalışma saatleri ve kooperatif kurulması var. Daha önce verilen zam teklifinde de bir artışa gidilmedi. Büyükşehir bürokratları yüzde 22.30'luk zam tekliflerini tekrarladı. Sendikacılar da verilen teklifi bir kez daha reddetti. Son arabulucu oturumu ise 21 Mart'ta yapılacak.

    SÖZLEŞME YENİ YÖNETİMLE BİTİRİLECEK

    Bu oturumda da anlaşma sağlanamaz ise uyuşmazlık tutanağı tutulacak ve grev süreci devreye sokulacak. Edinilen bilgilere göre mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu yeni bir zam teklifinde daha bulunmayacak. Çalışma Bakanlığı'ndan evrakların gelmesinin ardından sendika 60 günlük grev başlatacak. Sözleşmenin sonlandırılması ile yeni İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine kalması bekleniyor.

    TİS 6 BİN 500 İŞÇİYİ KAPSIYOR

    Toplu sözleşme görüşmeleri, Büyükşehir Belediyesinin ulaşım hizmetlerini yürüten ESHOT, İZSU, fen işleri, park bahçe, çevre sağlığı mezarlıklar dairesi, balık hali, sebze, aşevi huzurevi, otoparklar, katı atık dairesi, idari birimler, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 farklı birimde çalışan yaklaşık 6 bin 500 civarında işçiyi ilgilendiriyor. Sendikanın talepleri, çıplak maaşa yüzde 35 zam, ekonomik haklarda artış ve eksik ücretle çalışmanın son verilmesi.

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