Hava sıcaklığı batıda artacak, doğuda azalacak (16 Mart 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kayseri, Sivas ve Ankara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay'ın güney kesimleri ile Diyarbakır, Batman, Bingöl'ün güneyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI BATIDA ARTACAK, DOĞUDA AZALACAK

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Hatay'ın güney kesimleri ile Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiğini ifade eden Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, Bitlis ve Hakkari çevreleri, Bingöl'ün yüksek kesimleri ile Siirt'in Pervari, Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. (HABER MERKEZİ)