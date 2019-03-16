Londra'da Müslüman gruba sopalı saldırı

Londra polisi, kentte Cannon Caddesi üzerindeki Ashaadibi Mescidi ve Toplum Merkezi önünde cuma namazı için bekleyenlere 20'li yaşlarda bir grubun saldırdığını duyurdu.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yerel saatle 13.00 civarı gerçekleşen saldırıda, saldırganlar çekiç ve sopalarla Müslüman gruba saldırdı. İslam karşıtı sloganlar atan grup, saldırının ardından araçlarına binerek kaçmak istedi. Polisi arayan ve durumu bildiren cemaat ise grubun kaçışına engel olmaya çalıştı. Bir cemaat üyesi aracın üzerine çıktı ancak saldırganlar kaçtı.

Polis, saldırıya uğrayanlardan 27 yaşında bir kişinin başından yaralandığını ve olay yerinden arkadaşları tarafından götürüldüğünü; hastanede tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Polis, saldırganların kaçtıklarını, arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. (DIŞ HABERLER)

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