Kıyak ihale: MEB 5 milyon 236 bin lira ödedi, projeler uygulanmadı

İstanbul Fatih’te Suriyeli öğrencilerin taşımalı eğitimi ve yaz okuluna gelen Suriyeli öğrencilerin taşınması için Fatih Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan toplam 5 milyon 236 bin 543 lira 56 kuruşluk iki ihale, Aktaş Turizm ve Taşımacılık şirketine verildi. Ancak projenin uygulanmadığı ortaya çıktı. Aynı hizmet ihalesi Kağıthane’de de yapılmış, proje yine uygulanmamıştı.

Artı Gerçek'ten Onur Dalar ve Fırat Yeşilçınar'ın haberine göre Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Suriyeli öğrencilerin taşımalı eğitimi için toplam bedeli 5 milyon olan 2 ayrı ihale açtı. İki ayrı ihaleyi de Aktaş Turizm ve Taşımacılık firması kazandı. Artı Gerçek'in görüştüğü okul yetkilileri bu projenin hiçbir okulda uygulanmadığını söyledi. İsmini vermeyen yetkililer ve öğretmenler, Suriyeli öğrencilerin okullarından evlerine yürüyerek gittiğini ekledi. Öğretmenler, bu projeyi duyduklarını ama herhangi bir okulda projenin uygulanmadığını söylediler. Öğretmenler ayrıca bu projenin iptal edildiğini duyduklarını dile getirdi.

CHP'Lİ FAZIL UĞUR SOYLU: PROJE İPTAL EDİLMEDİ

CHP’li Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu ise projenin iptal edilmediğine dikkat çekti. Soylu, ihalenin iptal başvurusu için hiçbir firmanın başvurmadığını belirtti.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM YETKİLİSİ İHALEYİ DOĞRULADI

Artı Gerçek'e konuşan Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi ihaleyi doğruladı.

KAĞITHANE’DE DE PROJE UYGULANMAMIŞTI

CHP Genel Yardımcısı Yıldırım Kaya da daha önce Kağıthane İlçe Müdürlüğü’nün Suriyeli çocukların taşımalı eğitimi için ödenen 2 milyon lirayı yerinde kullanmadığını Meclis gündemine taşımıştı. Kaya, “Bir ihbar mektubuyla ortaya çıkan olayda, İstanbul Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Suriyeli öğrencilerin taşıması ihalesinde, hiçbir Suriyeli öğrenciyi taşımayan 'Yücel Turizm' adlı bir firmaya, iki milyon liralık ödeme yaptığı iddia edilmektedir. Mektupta ayrıca İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Kurt’un, Suriyeli öğrencilerin taşımalı eğitim gördüğü 47 okuldaki okul müdürlerine baskı yaparak, görevden almakla, öğretmenlik yaptırmamakla tehdit ederek; taşınmayan öğrencileri çizelgelerde taşınmış gibi gösterilmesini sağladığı da iddia edilmektedir” demişti.

Kaya, Artı Gerçek’e yaptığı açıklamada, ‘’Bunlar Suriyelilerin sırtından para yiyor. 35 milyar dolar harcadık diyorlar ama paraları demek ki bu şekilde yiyorlar’’ dedi.

MEB YAZ OKULU PROJESİNİ GEÇTİĞİMİZ AYLARDA BAŞLATMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı Yaz Okulu projesini geçtiğimiz aylarda başlattığını duyurmuştu. Projenin amacını ise şöyle açıklamıştı:

“Ülkemizde geçici koruma kapsamında öğrenim gören Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek ve öğrencilerin yaşadığı uyum sorunlarını en aza indirmek üzere bakanlığımız 21 ilde Türkçe Yaz Kursu Programı başlatmıştır." (HABER MERKEZİ)