Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı bilgilere göre, Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, saat 00.54'te ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Depremin olduğu noktaya en yakın yerleşim yerinin, 28.74 kilometre uzaklıktaki Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi olduğu belirtildi. (AA)