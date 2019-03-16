16 Mart 2019 01:33
Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu noktaya en yakın yerleşim yerinin Bozcaada olduğu belirtildi.
Ekran görüntüsü: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi
Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı bilgilere göre, Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, saat 00.54'te ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Depremin olduğu noktaya en yakın yerleşim yerinin, 28.74 kilometre uzaklıktaki Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi olduğu belirtildi. (AA)