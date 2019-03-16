Ford, Almanya'da 5 bin işçiyi işten atmaya hazırlanıyor

Almanya'nın Köln kentinde Avrupa üretim merkezi bulunan Amerikan otomobil firması Ford, 5 bin işçinin, işten çıkarılacağını duyurdu.

Ford fabrikası kararını, Köln'deki çalışanlarına gönderdiği bir yazıyla duyurdu.

DHA'da yer alan habere göre, Ford Köln İşletme Tesisleri Müdürü Gunnar Herrmann ve Personel Dairesi Müdürü Rainer Ludwig imzasıyla işçilere gönderilen tenkisat yazısında, tasarruf planlarının 500 milyon dolar olduğu, bunun da 5 bin işçiyle "yollarını ayırmak" olduğu belirtildi. Yazıda ayrıca işten çıkarılanların 49 yaşından küçük olması halinde tazminat ödeneceği, 50'den büyük olmaları halinde ise erken emeklilik yoluyla iş ilişkilerinin sonlandırılacağı bildirildi.

FORD'UN GELECEĞİ BAHANE EDİLDİ, "5 BİN İŞÇİYİ ATIN" TALİMATI VERİLDİ

İşten atmaların sebebi olarak ise şirketin geçen yıllarda hedeflediği rakamlara ulaşamadığı gösterildi. Yapılan açıklamada, "Ford Almanya’nın geleceğinin garanti altına alınması için 5 bin çalışanla yollarımızı ayırmak kaçınılmaz oldu" ifadeleri yer aldı.

Ford Köln’de 18 bin, Saarlous’da 6 bin ve Aachen tesislerinde de 200 kişi çalışıyor.

TÜRKİYELİ İŞÇİLER TEDİRGİN

Türkiye'den Almanya’ya göç sürecinde Köln Ford tesisleri, çok önemli bir yere sahip. Birinci kuşak Türkiyeli çalışanların azaldığı fakat onların çocuklarının hala çalıştığı Köln Ford’daki bu tenkisatın, en fazla onları tedirgin ettiği ifade ediliyor.

Hafta içi Volkswagen 7 bin ve Audi 5 bin olmak üzere toplam 12 bin işçi çıkaracağı açıklanmıştı. (HABER MERKEZİ)

Volkswagen 7 bin işçiyi işten atmaya hazırlanıyor