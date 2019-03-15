Denizli'de Honaz Tüneli'nde iş cinayeti meydana geldi

Denizli-Antalya karayolunda yapımı devam eden Honaz Tüneli'nde toprak kayması sonucu iş cinayeti meydana geldi. Göçük altında kalan işçi Ahmet Türkmenoğlu yaşamını yitirdi.

Denizli Valisi Hasan Karahan'dan açıklama geldi. Vali Karahan olayla ilgili, "Honaz Tüneli çıkış sağ tüpünde suları tahliye eden drenaj kazısı esnasında göçük meydana gelmiştir. Bir işçimiz maalesef göçük altında kalmıştır. AFAD ekibi tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan işçimiz Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde vefat etmiştir" açıklamasını yaptı.

Tüneldeki çalışmalara gün ışığıncaya kadar ara verildiğini söyleyen Vali Karahan, olay ile ilgili soruşturmanın başlatıldığını ifade etti.

Denizli-Antalya karayolunda yapımı devam eden Honaz Tüneli'nde iş cinayeti meydana geldi. Göçük altında kalan işçi Ahmet Türkmenoğlu yaşamını yitirdi https://t.co/2pDnt2AuuN pic.twitter.com/W4QWoQ1HDp — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) 15 Mart 2019

Evrensel'in ulaştığı bilgiye göre Honaz Tüneli'nde yaşanan üçüncü iş cinayeti. İşçiler önlem alınmamasından şikayetçi. (Denizli/EVRENSEL)