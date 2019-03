Avcılar Bağımsız Adayı Özbey Dursun belediye işçileriyle görüştü

Avcılar Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun, Avcılar Belediyesi işçileriyle bir araya geldi. “Ben de sizin gibi işçiyim. Sizin sesinizi belediye meclisine taşımak için aday oldum” diyerek seslenen Dursun, belediyenin her kademesinde işçilerin söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

Emek Partisi’nin de desteklediği Avcılar Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Sık sık işçilerle bir araya gelen Dursun, Avcılar Belediyesinde çalışan işçileri Firüzköy’de bulunan şantiyede ziyaret etti. Emek Partisi üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette konuşan Dursun şunları söyledi:

“Ben de sizin gibi işçiyim. Şu anda sendika uzmanı olarak çalışıyorum. Bizim bugünden size söyleyebileceğimiz iki tane şeyimiz var; birincisi işçilerin halinden işçilerin anlayabileceği, ikinci olarak da birlik olarak bu işin üstesinden gelebileceğimizi söylüyoruz.”

“BİZİ YÖNETEN PARA BABALARI BİZİM HALİMİZDEN ANLAMAZ”

“Belediyenin her kademesinde işçilerin söz sahibi olması lazım” diyen Dursun şöyle devam etti:

“Eğer işçi arkadaşlarımız söz sahibi olmazsa bizi yönetenler hep patronlar olursa, hep para babaları olursa onlar bizim halimizden anlamaz. Bizim sıkıntılarımızı bilmez. Biz işçi arkadaşlarımızla birlikte ortak mücadelede birlikte başarıya ulaşabileceğimize inanıyoruz. Ben de bu yüzden adayım. Halkçı bir belediyecilik anlayışı olsun istiyorum. O yüzden ben ve benim gibi yoldaşların İstanbul’un pek çok yerinde bu seçimlerde bağımsız meclis üyeliğine adaylığımızı koyduk. Her bölgede çalışmamızı yürütüyoruz.”

İşçiden yana tavır aldıklarını ve bunu hem yaptıkları ziyaretlerle, hem de söylemleriyle dile getirdiklerini belirten Dursun, “Bu bölgede yaşayan arkadaşlarımızın bu konuda duyarlı olması, kendisi gibi işçi olanları desteklemesini istiyorum. Bugünden yarına bazı şeyleri hızlıca değiştiremeyebiliriz ama birliğimizi sağladığımızda, işçi sınıfı olarak ortak taleplerimizi dile getirdiğimizde, ortak bir mücadele alanı yaratıp birlikte yürüyecek bir yol yarattığımızda birçok sorunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Bugüne kadar her zaman yanınızda olanlar işçi arkadaşlarınız olmuştur. Sizin verdiğiniz mücadelede yanınızda duranları gözünüzün önünden geçirdiğinizde, biz her zaman bu mücadelenin bir tarafı olduk, her zaman sizin yanınızda olduk. Bundan sonra da böyle olacak. Sizin de bu süreçte işçi arkadaşlarınıza destek vermenizi bekliyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

MÜCADELENİZİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Avcılar’da belediye işçilerinin uzun bir süredir sürdürdüğü örgütlenme ve kendi haklarını elde etme mücadelesini yakından takip ettiklerini belirten Emek Partisi İstanbul İl Yöneticisi Sinan Ceviz de, “Sizin sürdürdüğünüz mücadeleye elimizden geldiğince katkı ve destek sunduk. Görüyoruz ki halen problemleriniz devam ediyor, örgütlenmeyle ilgili sorunlarınız devam ediyor, ücretlerinizi alamıyorsunuz, özlük haklarınızla ilgili pek çok talebiniz yerine getirilmiş değil. Bizler şöyle düşünüyoruz; sadece Avcılar’da taşeron işçilerin yaşadıkları burayla ilgili bir problem değil. Memleketin her yerinde işçiler ya ücretlerini alamıyor ya da sendikalaştıkları için işlerinden atılıyorlar, ekmeklerinden oluyorlar. Birçok arkadaşımızı yakın zamanda kamuoyunun gündemine geldi. Emeklilikte yaşa takıldı, emeklilik hakkını istiyor ama elde edemiyor. Herkesin gördüğü ve tanık olduğu bir gerçek var ki; Marttan sonra fabrikalarda işçi kıyımları artacak, krizin yükü daha fazla işçilerin sırtına bindirilmiş olacak. Şimdi sadece 5-6 ay içerisinde yüz binlerce insan işinden oldu. Yaklaşık bir yıllık dönemin istatistikleri sunulduğunda 580 bin tane işçinin kriz gerekçe gösterilerek işinden edildiğini görüyoruz. Tüm bu sebeplerden kaynaklı diyoruz ki; işçi sınıfı örgütlü değilse, yan yana durmayı başaramamışsa, kendi temsilcileri etrafında örgütlenmeyi başaramamışsa bu yaşadıklarımız bizim için olağan ve normal olur” diye konuştu.

“BİZİM BİR TEK KURTULUŞUMUZ BİRLİK OLMAK”

“Her seçim döneminde bizim karşımıza seçenekler sunuluyor ve hiçbir dönem işçiden yana işçiyi temsil edecek adaylarla karşılaşmadık” diyen Ceviz şöyle devam etti:

“Bu yerel seçimlerde dedik ki bu tabloyu değiştirelim. Üreten bizsek, yaratan bizsek işçiler kendi temsilcilerini belediye meclislerine sokabilir. Belediye başkanlık adaylarında yarışabilir ve kazanabilirler. Neticede bugün sizin ücretlerinizi vermeyenler sosyal haklarınızı tanımayanlar, dün gelip kapınız çaldılar, dediler ki; ‘bize oy verin biz sizi daha yöneteceğiz.’ Bundan sonra da benzer tabloların yaşanmaması için bizlerden birilerinin Avcılar’da ve bölgemizdeki ilçelerde belediye meclislerinde olması gerekir. Biz Emek Partisi olarak birçok yerde işçi arkadaşlarımızı aday gösterdik. Bağımsız aday olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Avcılar’da da sizler gibi bir işçi, aynı zamanda sendikacı olan bir arkadaşımızı aday gösterdik onunla birlikte çalışma sürdürüyoruz. Bize soruyorlar vaatleriniz ne? Biz hep şunu söylüyoruz; bizim tek bir kurtuluşumuz var; o da birlik olmak. Başka hiçbir çaremiz yok. Eğer el birliği ile Avcılar’daki belediye meclisine bizlerden birini sokmayı başaramazsak tablo ne olursa olsun yine benzer sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Arkadaşımızı meclise taşırsak orada sizin sesiniz olacak, sorunlarınızı orada ifade etmiş olacak. Bu imkansız bir şey değil, gerçekleştirilebilir bir şey. Nasıl ki günlerce sendikalaşma mücadelesinde, hak mücadelesinde direniş gösterip kazandıysanız, şimdi bir arkadaşınızı, bizden birisini oraya göndermeyi başarabiliriz.” (İstanbul/EVRENSEL)

Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun ile dayanışma kahvaltısı

Özbey Dursun: Rantçı değil halkçı belediyecilik için adayım