AKP’nin kadın toplantısında erkekler konuştu, kadınlar dinledi

AKP Diyarbakır’da AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın katılımıyla “Kadınlar Şehri Konuşuyor” başlıklı kadın toplantısı düzenledi. Kayaşehir’de düzenlenen toplantıya AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla konuşmacı olarak katıldı. Toplantının moderasyonunu bir kadın tarafından yapılırken toplantıda özel olarak kadın konuşmacı bulunmaması dikkat çekti. Kadın toplantısında kadınlara düşen ise erkeklere soru sormak oldu.

Kayapınar Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Ünal, geçmişte okul başlarken çocuğuna kitap ve kıyafet alamadığı için intihar eden babaların haberlerini okuduklarını ancak bugün böyle olayların yaşanmadığını iddia etti.

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Toplantıda konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyım olarak atanan ve AKP Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla ise “Bütün bu hizmetlerde adil olduk. Belediyelerin imkan ve kaynaklarını vatandaşlara sunduk” iddiasında bulundu. (HABER MERKEZİ)