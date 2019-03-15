İzmir’de kadınlar, “Kent, yaşam ve kadın” panelinde bir araya geldi

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından “Kent, Yaşam ve Kadın” başlıklı bir çalışma düzenlendi. Çalışma üç oturumla gerçekleşti. Avukat Özge Adalı’nın kolaylaştırıcılığında yapılan ilk oturumda, Ekonomist Derya Altun “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme”, Yüksek Şehir Plancısı Nursun Akıncı “Kent Politikası” ve İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ise “Kent, Köy Yaşamı” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.

Avukat Meliha Yaman Yurdugül kolaylaştırıcılığında yapılan ikinci oturumda Prof. Dr. Solmaz Zelyut “Görünen ve Görünmeyen Şiddet”, Prof. Dr. Nilgün Özçakar “Kent ve Sağlık(lı)sız Yaşam” ve Avukat Berna Babaoğlu Ulutaş “Kent Hakkı” başlıklı sunumları gerçekleştirdi.

Çalışmanın, Avukat Perihan Çağrışım Kayadelen kolaylaştırıcılığında gerçekleşen son oturumuna sendikada örgütlenme haklarını kullandıkları için işten atılan Sibaş işçilerinden Elif Akçanerik ve Dilan Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

“BİZ VARSAK, ÜRETİYORSAK PATRONLARIN KÂRI, KAZANCI VAR”

Direnişteki Sibaş işçilerinden Elif Akçanerik, çalışma koşullarının ağırlığından dolayı örgütlenme kararı aldıklarını belirterek, “Kadınlar bir kere karar verdi mi artık korku kalmıyor. Sendikadan istifa etmeyi reddettik. Parça parça 80 kişiyi işten attı” dedi. 72 gündür fabrika önünde direndiklerini söyleyen Akçanerik, işten çıkarılalı bir yıl olduğunu ve bu süre zarfında işverenin diğer işyerleriyle görüşerek iş bulmalarını engellediğini söyledi. Sendikalı olarak işlerine dönene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Akçanerik, “Biz varsak, üretiyorsak patronların kârı, kazancı var. İşçiler olarak birleşmeli, sermayeye boyun eğmemeliyiz” dedi.

“MUHTARLIK PATRON DESTEKÇİLERİNE BIRAKILMAYACAK KADAR KIYMETLİ”

Diğer Sibaş işçisi Dilan Yıldız ise direniş sürecinde yaşadıklarını anlatarak “İlk günler biz kadınların fabrika önündeki direnişi köyümüzde yadırgandı. Bazı arkadaşlarımızın aileleri, özellikle babaları karşı çıktı. Ama ona rağmen kadınlar bir yolunu buldu direniş alanında yerini aldı. İlk günlerden itibaren en büyük destekçilerimiz çocuklarımız oldu” dedi. Yıldız, 31 Mart yerel seçimleri için kendi adaylarını çıkardıklarını ifade ederek “Daha önce kadınlar olarak böyle bir şey aklımızın ucundan bile geçmezdi. Köyümüz emekçi köyü ve muhtarlık patron destekçilerine bırakılmayacak kadar kıymetli” dedi. (İzmir/EVRENSEL)