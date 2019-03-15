Çocuk istismarından gözaltına alınan 4 kişiden 2’si serbest

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, yaklaşık 4 ay önce devlet korumasına alınan 14 yaşındaki K.D’nin babasının 3 arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Görevlilerin ihbarı üzerine baba ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. Küçük kıza pek çok kez cinsel istismarda bulundukları belirlenen 2 kişi tutuklanırken, baba ile bir arkadaşı adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

Annesi 4 yıl önce ölen, 3 ablası da evli olduğu için babasıyla kalan K.D’nin pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. Baba H.D. ve 3 arkadaşı, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.Ç. ve O.D, küçük kıza nitelikli cinsel istismarda bulundukları için tutuklandı. K.D’yi taciz ettiği belirtilen N.Ç. ile cinsel istismar ve taciz olaylarından haberi olmadığını öne süren baba H.D. ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. (DHA)