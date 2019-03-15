Kocaeli Yenikent Muhtar Adayı Salman: Birlikte yönetmek için adayız

Kocaeli’de Derince Yenikent Mahallesi Muhtar Adayı Seyit Salman “mahalleyi birlikte yönetmek için adayız” diyor.

Salman şöyle konuştu: “Birlikte yönetmekten kast ettiğimiz şey de Yenikent sakinlerinin, site yönetimlerinin, esnafların, buradaki dernek yöneticilerinin belirli aralıklarla buluştuğu bir mahalle meclisi oluşturmak. Bu mahalle meclisi herkese açık olsun. Sokak sokak, site site eksiklerimiz, bizi rahatsız eden, değişmesi gereken şeyleri belirleyip belediyenin yetkililerine muhtarlık öncülüğünde mahalle meclisi olarak iletelim. Biz çalışmamızı kapı kapı gezerek sürdürdük. Son ana kadarda sürdüreceğiz, birlikte karar vermenin, gittiğimiz her yerde birlikte yönetmenin mümkün olduğunu anlatıyoruz ve çok olumlu tepkilerle karşılaşıyoruz.”

Yenikent’te uzun yıllar muhtarlık yapan Mehmet Özdemir’in ve şu anda da mevcut muhtarın 1. sıra azası olan Seyit Salman şu şekilde konuştu:

“Mahallemize dair on tane somut önerimiz var ve bu önerilerin hiçbiri yapılamayacak şeyler değil, ama biz ‘bizi seçin biz yapalım’ demiyoruz. Diyoruz ki bunları ve daha fazlasını ancak birlikte hareket edersek yapabiliriz. Gittiğimiz her yerde meramımızı anlatmadan önce vatandaşa soruyoruz: ‘Senin gözünden bu mahallenin eksiği ne? Neyin değişmesi gerekir?’ Bir dokunuyoruz bin ah işitiyoruz. Sokak köpeklerinin çocukları kovalamasından, kimi sokaklarda aydınlatma ışıklarının bozuk olmasından, kaldırımlardan pek çok şeyden şikayetçiler. Çoğu zaman bu şikayetlerin karşılıksız kalmasından yakınıyorlar.”

Mahalleye dair önerilerinden bahseden Salman, “Bizim 10 somut önerimizden birisi mahallemizde kamuya ait bir kreşin yapılması, bu sadece annelerin değil bütün bir ailenin sorunu. İnsanlar yüksek fiyatlı kreşleri karşılayamıyor, uygun fiyata ya da ücretsiz bir kreş neden yapılmasın? Üstelik daha önce vardı ve kapatıldı. Bir diğeri kapalı pazar yerinin haftanın bir günü kadınlar için el emeği pazarına çevrilmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Ev kadınları yaptıkları ürünleri sergileyecek alanlar bulamıyor, böylelikle onlara da olanak sağlanabilir. Başka bir önerimiz mahallemizin belirli yerlerinde yüksek gerilim hatları var ve bunların yer altına alınması gerekir. Bu ve buna benzer somut önerilerimiz var.”

"MUHTARLIĞI AKTİFLEŞTİRİRSEK, BELEDİYEYİ DE HAREKETE GEÇİRİRİZ"

Seyit Salman sözlerini şöyle sürdürdü: “Çaldığımız kimi kapılarda insanlar ‘Muhtarlığa senede bir defa ya gidiyoruz ya gitmiyoruz önemli olan belediyeler’ diyor. Biz de onlara muhtarlığı aktif hale getirmenin neden önemli olduğunu anlatıyoruz. Mahalle yaşayan canlı bir organizma gibi ele alınmalı. Her mahallede şikayetlerin, ihtiyaçların ilk elden iletildiği yer genel olarak muhtarlıklardır. Vatandaş belediyeyi arayıp ulaşamamaktan ya da talebinin yerine getirilmediğinden yakınıyor. Muhtarlık ise hemen ulaşabileceğiniz bir yer. Bahsettiğimiz şekilde mahalle meclisi aracılığıyla muhtarlığı aktif hale getirebilirsek, belediyeyi de harekete geçirme olanağımız artar.” (Kocaeli/EVRENSEL)