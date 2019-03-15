Beylikdüzü Meclis Üyesi Adayı Kamil Bakır, rantçı anlayışa karşı aday

Beylikdüzü Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Adayı Kamil Bakır, sistem partilerinin kentleri yağmalayan rantçı anlayışlarını teşhir etmek, belediye meclisinde başta işçi ve emekçiler olmak üzere Beylikdüzü halkının sesi olmak için aday olduğunu anlattı. Bakır, demokratik ve halkçı belediyeciliğin nasıl olması gerektiği fikrini halka taşımak istediklerini söyledi.

Beylikdüzü Emek Partisi İlçe Örgütü’nün desteğiyle çalışma yürüttüğünü ifade eden Kamil Bakır, çalışmaları hakkında bilgi verdi: “Çalışmalarımızı işçi servisi ve ulaşım duraklarında, semt pazarlarında, toplu yaşam alanlarında broşür dağıtarak, sohbet ederek, sendika, oda, dernekler ve site yönetimlerini ziyaret ederek sürdürüyoruz.

Beylikdüzü Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Adayı Kamil Bakır seçim çalışmalarına devam ediyor Fotoğraf: Evrensel

Birçok kişinin belediye meclis üyeliğinde oy kullanmak istemediğini söyleyen Bakır, insanlarla sohbet ettikten sonra fikirlerinin değiştiğini anlattı.

Sokak çalışmalarında en çok krizin halka etkisi ile karşılaştıklarını söyleyen Kamil Bakır “Özellikle krizin halk üzerinde derin bir etkisi olduğunu görüyoruz. Bu seçim dönemi adeta fırtına öncesi sessizliği andırıyor. Biz kendimizi ne kadar halka anlatabilirsek, ne kadar çok işçi ve emekçiye ulaşabilirsek, onlar kendi talepleri için o kadar birleşip mücadeleye katılacaklardır diye düşünüyorum. Ancak o zaman rantçı değil halk meclisleriyle yönetilen demokratik ve halkçı bir belediye ile kentimizi yönetmeye, yerelden genele demokratik bir ülke inşa edebiliriz” dedi. (HABER MERKEZİ)