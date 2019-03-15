Balıkesir Adayı Şuayyip Çetin Yörük köylerini ziyaret etti

Hasan AKBAŞ

Balıkesir

Balikesir’in Ayvalık ilçesinde, 2 bin 500’ü aşkın kişinin yaşadığı Yörük köylerinde, daha önceki seçimlerde AKP ya da MHP’ye oy verdiğini söyleyen yurttaşlardan bu kez AKP’ye büyük tepki var. Üretim yapamamak ve ürünlerini satamamaktan şikayet eden köylüler, her geçen gün artan gergin ortamı da artık kabul etmediklerini söylüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, seçim çalışmaları kapsamında köyleri ziyaret etmeye devam ediyor. Üretici, esnaf olan Çetin, seçim çalışmaları kapsamında halkçı belediyecilik anlayışını anlatırken, diğer yandan üretici köylülerin örgütlenmesi için de bir çağrı yapıyor. Balıkesir Ayvalık’ta 2 bin 500’ü aşkın nüfusu bulunan ve ‘yedi mahalle’ olarak bilinen Çakmak, Kırcalar, Bulutçeşme, Beşiktepe, Odaburnu, Üçkabaağaç köylerine giden Çetin’i ziyaretleri boyunca izledik. Şuayyip Çetin, köylerde bulunan kahvehane, köy meydanlarına giderek, köylülere sesleniyor. Kendi el ilanlarını dağıtarak tek tek insanlarla temas kuruyor.

“MHP’LİYİM AMA BU DURUMU KABUL ETMİYORUM”

İlk olarak gittiğimiz Çakmak köyünde cami önünde bekleyen yurttaşlarla selamlaşan Çetin, “Bizi ayrıştıran, ürettiğimiz mallarımızı dahi satamadığımız, üretim yapamadığımız bir dönemi bizlere yaratanlara karşı birlikte yönetmeye çağırıyoruz” sözüyle başlıyor. Üreticilerin sadece bir kişiye oy vermekle değil, kendi sorunlarını tartışarak, kendi meclisleriyle çözüm bulması gerektiğini vurgulayan Çetin’i dinleyen Tuncay isimli bir köylü cami önünde devam eden sohbeti köy kahvesine giderek devam ettirmeyi teklif ediyor. Kendisinin MHP’li olduğunu, yıllardır MHP dışında sadece AKP’ye ittifaklar nedeniyle oy verdiğini söyleyen Tuncay, “O terörist, bu hain diye diye yıllardır bizi şaşırtıyorlar. Biz afallamış durumdayız. Her gün bağırıyorlar, çağırıyorlar. Televizyon açamaz olduk. Milliyetçilik, vatanseverlik, kendi toprağımıza sahip çıkmak diyoruz ama biz üretemez olduk. Varlık kuyrukları diyorlar, biz burada aç, susuz haldeyiz. Dinimizi de yıllardır istismar ediyorlar. Ayrıştırmadıkları kimse kalmadı. Bu değildir milliyetçilik... Erdoğan’ı destekleyen milli, desteklemeyen hain… Ben bunu kabul etmiyorum” diyor.

"YETER ARTIK BİZ BIKTIK, PATLAMA NOKTASINDAYIZ"

Bölgedeki köylerin ağırlıkla bamya ürettiğini söyleyen Tuncay, “Burada insanlar 2 liraya bamya satıyor. Pazarda 30 liraya çıkıyor. Çoğu insan artık üretmez oldu. Bunu söylediğimizde her şey iyi deniliyor. O zaman birileri iyi yaşıyor, birileri yoksulluk içinde bizim desteklediklerimiz bizim sırtımızdan geçiniyor demektir. Yeter artık biz bıktık, patlama noktasındayız” diyerek tepkisini dile getiriyor. Bu sırada söze giren Şuayyip Çetin, köylülerin üretici kooperatiflerle ve üretici köylü sendikasıyla örgütlenerek bu durumla mücadele edebileceğini anlatıyor. Kalabalık bir kitle soru cevaplarıyla Çetin’le konuyu tartışıyor. Selçuk isimli bir yurttaş da, “Ben Şuayyip başkanı sordum. Emek Partisini biliyorum. Ayvalık’ta da bir keresinde dinledim. Sizlerin görüşleri tam da bizim görüşlerimiz. Biz tek başımıza bunları yapamadığımız için hep başka yerlere, yani bizi kandıranlara söyledik. Kimsenin umurunda olmadı. Bizi çok etkilediniz. Sizin önceliğiniz bu ve bunun için mücadele ediyorsunuz. Seçimler bitse bile gelirseniz biz sizinleyiz. Kazansanız da kazanmasanız da buralara siz gelin, sizinle birlikte hareket etmeye hazırız” diyor.

“SEÇİMDEN SONRA HEP BERABER KÖYLERİ GEZELİM”

Şuayyip Çetin ile birlikte köyleri gezen EMEP yöneticileri, yurttaşların talebi üzerine bölgede seçimden sonra köylü kurultayları, üretici köylü kooperatifleri ve köylülerin sendikalaşması ile ilgili bir çalışma başlatacaklarını söyledi. Emek Partisi İl Başkanı Cemil Tosunoğlu, “Bu köyler gerçek anlamda iktidar ve yıllarca oy verdikleri partilerden canı yanmış durumda. AKP ve MHP’den olmayanların bu köylerde söz hakkı bulunmazken, ekonomi politikaları ile kutuplaştırma, halkı artık başka seçenek arayışlarına yönlendirmiş durumda. Bizler, ‘Seçeneksiz değilsiniz’ diyerek artık bir adım attık. Bundan sonra da buralarda ağırlıkla yer alacağız” dedi.

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