“Okulda topuklu ayakkabı yasağına” soruşturma açıldı

“Dersin ahengini bozacağı ve çalışanların dikkatini dağıtacağı” gerekçesiyle öğretmenlere topuklu ayakkabı giymeyi yasaklayan İlkokul Müdürü M.K. hakkında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından soruşturma başlatıldığı ve sürecin devam ettiği açıklandı.

Ankara’nın Sincan ilçesindeki İlkokulun Müdürü M.K, öğretmenlere gönderdiği 10 Ocak 2019 tarihli “okul kararları” başlıklı yazıda, “Tüm öğretmenlerimize; okul içerisinde koridorda yürürken sınıflardan ve altüst katlardan duyulacak, dersin ahengini ve çalışanların dikkatini dağıtacak şekilde ses çıkarmadan yürünebilmesi hususunda gereğini önemle arz ederim” dedi. M.K’nin, öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymelerinin dinen caiz olmadığını içeren metni de kadın öğretmenlere verdiği belirtildi.

CHP’li Milletvekilleri Gamze Taşçıer, Okan Gaytancıoğlu ve Sezgin Tanrıkulu, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Taşçıer, Gaytancıoğlu ile Tanrıkulu’nun söz konusu yasak iddiasına ilişkin soru önergelerine cevap verdi. Bakan Selçuk, Ankara Valiliğince İlkokul Müdürü M.K. hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, “Konuya ilişkin olarak inceleme ve soruşturma yapılmak üzere 22 Ocak 2019 tarihli valilik oluru ile maarif müfettişlerinin görevlendirildiği ve sürecin devam ettiği belirtilmektedir” dedi. (Ankara/DHA)