Beyazıt Katliamında ölenleri anmak isteyen 20 öğrenci gözaltına alındı

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Beyazıt Katliamı’nda yaşamını yitiren 7 öğrenciyi ve Halepçe Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak için bir araya geldi.

Öğrenciler, 16 Mart’ta Beyazıt’ta ve Halepçe’de yaşamını yitirenleri Eczacılık Fakültesi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla andı.

Basın açıklamasına ardından yürüyüşe geçen öğrencilere polis saldırdı. Aralarında gazetecilerin de olduğu en az 20 kişi darbedilerek gözaltına alındı.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

MUHABİRİMİZE POLİS ENGELİ

Haberi izleyen muhabirimiz Eylem Nazlıer ise polis tarafından engellendi. Muhabirimiz Nazlıer’i engelleyen polis “Sen basın değilsin çekemezsin” dedi. Muhabirimizin “Neye göre basın değilim” sorusuna polis “Sarı basın kartın yok, bana göre devlete göre basın değilsin” diyerek muhabirimizin görüntü çekmesine engel oldu. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel