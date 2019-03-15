Mehmet Ali Alabora: Gezi iddianamesinde hiçbir şey gerçek değil

Oyuncu Mehmet Ali Alabora, hakkında müebbet hapis istenen ve geçen hafta kabul edilen Gezi iddianamesi ile ilgili ilk kez konuştu. Alabora, “İddianamenin içinde iddia edilen hiçbir şey gerçek değil” dedi.

Alabora, Gezi direnişinin üzerinden yaklaşık 6 yıl geçtikten sonra “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak” suçlamasıyla yargılanacak.

Euronews’ten Rengin Arslan’ın sorularını yanıtlayan Alabora, şu ifadeleri kullandı: “Sarsıldım, şoke oldum ve anlamakta, idrak etmekte güçlük çektim ama bu da şöyle bir güç verdi. Müebbetle yargılandığımız bir tiyatro oyunu yüzünden, müebbetle yargılanacağımızı öğrendiğimiz bir günde başka bir tiyatro oyunuyla dünyanın başka bir yerinde köy köy kasaba kasaba o hikayeyi paylaşmak için hayata devam ediyor olmak, üretmeye devam ediyor olmak bazılarına küçük görünebilir ama bana çok güç veren bir şey oldu.”

“İDDİANAMENİN İÇİNDE İDDİA EDİLEN HİÇBİR ŞEY GERÇEK DEĞİL”

“İddianamenin içinde iddia edilen hiçbir şey gerçek değil” diyen Alabora, “Karşınızda gerçekle hiçbir bağı olmayan bir şey olduğu zaman açıkçası biraz paralize de oluyorsunuz. Bir yerinden gerçekle bir ilişkisi olsa, savunabileceğiniz bir şey olur” ifadesini kullandı.

Dünyanın ilk Gallerce ve Türkçe oyunu olan Meltem Arıkan’ın kimlik, dil ve aidiyet üzerine kaleme aldığı Y Brian / Kargalar isimli oyunla yönetmen olarak seyirciyle buluşacak olan Memet Ali Alabora, bir gün Türkiye’de de üretmeye devam etmek istediğini söylüyor. (HABER MERKEZİ)