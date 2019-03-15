Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli bir asker yaşamını yitirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat alanında görev yapan bir askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Fotoğraf: TSK
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat alanında 1 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart 2019 tarihinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. (DHA)
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