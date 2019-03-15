Direnişteki Zümrüt Gıda işçileri: Eve ekmek götüremiyoruz

Ali YILMAZ

Antep

Kriz bahanesiyle üretimin durdurulduğu Antep Başpınar OSB’deki Zümrüt Gıda fabrikasında hakları verilmeden işten atılan Zümrüt Gıda işçilerinin direnişi devam ediyor. Patronun geçtiğimiz günlerde “Devletten alacağımız var, alınca işçilere vereceğiz” söylemi işçilere güven vermiyor. Kötü hava koşullarına rağmen fabrika önünde brandalardan kendi imkanlarıyla kurdukları çadırda bekleyen işçiler, “Hakkımızı alana kadar buradayız” diyor.

Fabrika önünde konuştuğumuz işçilerden biri, “Geceleri çok soğuk oluyor ama mecburen bekliyoruz. Eşim hasta ilaç alamıyorum, yemek alamıyoruz ama bekleyeceğiz” diyor. Çadırda bekleyen Sait isimli işçi de “Evde çoluk çocuk perişan, durum hiç iyi değil, eve para götürmediğimizden dolayı sıkıntı büyük. Çok mağdur durumdayız” diye konuştu.

Patronun yaptığı ‘Alacağımızı alınca işçilerin hakkını vereceğiz’ açıklamasının güven vermediğini ifade eden işçilerden Müslüm, “3 aydır bizi oyalıyorlar, belki iyi niyetliler ama güvence vermiyorlar. Biz hakkımızı alana kadar bir yere gitmeyeceğiz” diyor. Yine çadırda bekleyen Faik ise patronun daha önce verdiği sözleri hatırlatarak, “Geçen ay veririm dedi, bekledik sonra ayın 11’inde vereceğim dedi ayın 11’ine kadar da bekledik. Zaman dolduğunda nisan ayında vereceğim dedi. Perişan haldeyiz, 3 aydır cebimize para girmiyor” ifadelerini kullandı. Eyüp ise patronun kendilerini oyladığını söyleyerek “Olumlu konuşmuyor ki. Belki veririm diyor. Belki nedir? 80 gün boyunca maaş alamadık, evde itibarımız kalmadı. Çocuk bir şey istiyor alamıyorsun. Eve de gidemiyoruz yani, buradan başka kalacak bir yerimiz yok, beklemeye devam edeceğiz” dedi.

3,5 yıldır Zümrüt Çikolata’da çalıştığını söyleyen bir başka işçi de ücretlerinin hiçbir zaman düzgün yatmadığını söylüyor. 4-5 aydır durumun iyice kötüleştiğini söyleyen işçi, “Olmaz ki böyle. Herkesin ihtiyacı var, patrondan kaynaklanıyor bu durum, vermek istemiyorlar galiba” diyor.