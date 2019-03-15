Kışanak ve Tuncel'e verilen cezayı az bulan savcı karara itiraz etti

Görevden alınarak yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla verilen hapis cezalarını az bulan savcılık Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak karara itiraz etti.

Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Şubat'ta karara bağlanan davanın ardından Malatya Cumhuriyet Savcısı Murat Karakuş, yargılama aşamasında, Kışanak'ın 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıl, Tuncel'in ise 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıl cezalandırılmasını talep etmişti. Savcı, Tuncel ve Kışanak için 'iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 26 yıl 8'er ay hapis cezası almasını istemişti.

Savcı Kışanak'ın 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan ceza alması gerektiğini ve 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da bir kez değil iki kez ceza alması gerektiğini iddia etti. Karakuş, Tuncel için ise alt sınırdan uzaklaşılarak cezanın üst sınırdan verilmesini istedi. (DHA)