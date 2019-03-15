SİBAŞ işçileri ve Tek Gıda-İş yöneticileri İzmir'de açıklama yaptı

Tek Gıda-İş Sendikası SİBAŞ işçileriyle birlikte İzmir’de, Pasaport Kordon Otel’de düzenlediği kahvaltılı basın toplantısı ile basınla buluştu.

Basın toplantısına İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Ömer Atabey, yönetim kurulu üyeleri ve SİBAŞ işçileri ile birlikte Tek Gıda-İş İzmir 3. No’lu Şube, Manisa Şube ve Türk İş 3. Bölge temsilcisi Süleyman Yıldırım katıldı.

Basına açıklamada bulunan Ömer Atabey, SİBAŞ İşçilerinin sendikalarında örgütlenme mücadelesi ve fabrika önündeki direnişleriyle ilgili bilgi verdi.

Sibaş’ın, Türk ve Fas ortak girişimiyle Aydın’ın Söke ilçesi Akçakonak köyünde kurulan turşu çeşitleri üreten bir gıda fabrika olduğunu belirten Atabey “Üretiminin tamamını yurtdışı ihracat yapmaktadır. Şu an yüzde 51 yerli, yüzde 49’u yabancı sermayeli SİBAŞ’ın sahibi Suat Zeytinoğlu’dur. Düşük maaş ve kötü çalışma koşulları nedeni ile anayasal hakları olan sendikalaşmaya giden 233 işçinin 117’si Tek Gıda-iş Sendikasına üye olmuştur. Çalışma Bakanlığından yetki alınmıştır” dedi.

“Patronun sendikalaşmadan haberdar olması üzerine, büyük çoğunluğu kadın olan işçilerin ellerinden e-devlet şifreleri alınarak üyeliklerinin aslı sorgulanmış ve bölümler arası yer değişiklikleri yapılarak sendikadan istifaları için çeşitli baskılar yapılmıştır” diyen Atabey konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tüm bu baskılara rağmen 117 kişi ile örgütlenme tamamlanmış ve yetki alınmıştır. Daha sonra işveren bu yetkiye itiraz etmiş, ilki 8 kişi olmak üzere; parça parça sendikalı 80 işçi işten çıkarılmış, gerekçe olarak makineleşme ve teknolojik nedenler ileri sürülmüştür. Fakat çıkarılan işçi sayısından daha fazla sayıda olmak üzere, 4 ayrı taşeron firmadan işçi çalıştırmaya başlanmıştır. Çevre fabrikalara da çıkarılan işçilerin işe alınmaması için baskı yapılarak işçilerin çalışma özgürlükleri engellenmiştir. Tek Gıda-İş Sendikası ve işçiler 28 Aralık itibari ile fabrika önünde eylem kararı almış ve fabrika önüne çadır kurmuşladır. Kurulan ilk çadır jandarma tarafından sökülmüş, daha sonra tekrar çadır kuran işçiler eylemlerine baskı ve kötü hava koşullarına rağmen 78 gündür devam etmektedirler.”

Patron ve müdürler hakkında işçilerin sendikal hakkı engelleme ve tehdit etme suçlarından yargılandıkları ceza davasının duruşmasının 13 Mayıs’ta Söke Adliyesinde görüleceği bilgisini veren Atabey, işe iade davalarının 28-30 Mayıs tarihlerinde görüleceğini belirtti.

“Şu an bu davalardan ötürü işçilere örgütlenmeden vazgeçip işe dönmeleri için çeşitli yollardan baskı yapılmaktadır” diyen Atabey, “29 Mart tarihinde mahkeme bilirkişi işyeri ziyaretinde bulunacaktır. Bundan dolayı işveren, taşeron işçileri işten atarak sayıyı hızla azaltmaktadır. İnsanları işten çıkararak, baskı yaparak kimseyi korkutamazsınız. Bu mücadele daha başlangıç. İşten çıkartılan arkadaşlarımız işe dönünceye kadar ve Toplu İş Sözleşmesi müzakere masasına oturuncaya kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

Söz alan Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım da Sibaş işçilerinin sonuna kadar yanında olduklarını belirtti. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)